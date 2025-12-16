Poll: Θα κερδίσουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός σε Πόλη και ΣΕΦ;

Διαβολοβδομάδα στην Euroleague και το SDNA σας καλεί στην κάλπη για τις μάχες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Δύσκολες αποστολές τόσο για τους Πράσινους, όσο και για τους Ερυθρόλευκους στην 16η αγωνιστική της Euroleague.

Πρώτο χρονικά παιχνίδι (19:45) στην Πόλη, όπου η πρωταθλήτρια Ευρώπης και 4η στην κατάταξη Φενέρμπαχτσε (9-5 με παιχνίδι λιγότερο) του Γιασικεβίτσιους περιμένει τον πληγωμένο Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν θέλει να χάσει άλλο έδαφος μετά τις ήττες από Αρμάνι και Βαλένθια που τον έχουν ρίξει στο 9-6. Για τους Πράσινους θα κριθεί τελευταία στιγμή η συμμετοχή του Ναν που γύρισε τον αστράγαλο του στην προπόνηση, ενώ επιστρέφει ο Τζέντι Όσμαν.

Επικίνδυνη αποστολή όμως και για τον Ολυμπιακό απέναντι στην ευχάριστη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες που βρίσκονται στο 8-5 (έχουν αγώνα λιγότερο), υποδέχονται την Βαλένθια (21:15) που συνεχίζει στη 2η θέση (10-5) και θέλουν επίσης να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά τις διαδοχικές ήττες από Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα. Εκτός βρίσκονται για την ομάδα του Μπαρτζώκα οι ΜακΚίσικ, Ουόρντ και ο νεοφερμένος Μόρις.

Θα καταφέρουν οι δύο "αιώνιοι" μας να κερδίσουν σε Πόλη και ΣΕΦ; Ο λόγος σε εσάς!

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