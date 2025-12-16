Poll: Θα κερδίσουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός σε Πόλη και ΣΕΦ;

Δύσκολες αποστολές τόσο για τους Πράσινους, όσο και για τους Ερυθρόλευκους στην 16η αγωνιστική της Euroleague.
Πρώτο χρονικά παιχνίδι (19:45) στην Πόλη, όπου η πρωταθλήτρια Ευρώπης και 4η στην κατάταξη Φενέρμπαχτσε (9-5 με παιχνίδι λιγότερο) του Γιασικεβίτσιους περιμένει τον πληγωμένο Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν θέλει να χάσει άλλο έδαφος μετά τις ήττες από Αρμάνι και Βαλένθια που τον έχουν ρίξει στο 9-6. Για τους Πράσινους θα κριθεί τελευταία στιγμή η συμμετοχή του Ναν που γύρισε τον αστράγαλο του στην προπόνηση, ενώ επιστρέφει ο Τζέντι Όσμαν.
Επικίνδυνη αποστολή όμως και για τον Ολυμπιακό απέναντι στην ευχάριστη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες που βρίσκονται στο 8-5 (έχουν αγώνα λιγότερο), υποδέχονται την Βαλένθια (21:15) που συνεχίζει στη 2η θέση (10-5) και θέλουν επίσης να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά τις διαδοχικές ήττες από Ερυθρό Αστέρα και Μπαρτσελόνα. Εκτός βρίσκονται για την ομάδα του Μπαρτζώκα οι ΜακΚίσικ, Ουόρντ και ο νεοφερμένος Μόρις.
Θα καταφέρουν οι δύο "αιώνιοι" μας να κερδίσουν σε Πόλη και ΣΕΦ; Ο λόγος σε εσάς!