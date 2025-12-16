Τζαζ και Μάβερικς πάλεψαν σε έναν αγώνα με γρήγορο ρυθμό και μεγάλη ευστοχία, με την ομάδα του Ντάλας να ξεμένει από δυνάμεις στην παράταση και να γνωρίζει την ήττα (140-133).

Ο 18χρονος Κούπερ Φλαγκ έκανε όργια και ξεχώρισε, αφού κατέγραψε 42 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Μάλιστα έγινε ο τρίτος παίκτης κάτω των 19 ετών στην ιστορία του NBA, πίσω από Λεμπρόν Τζέιμς και Κόμπε Μπράιαντ, που σημειώνει ρεκόρ πόντων.

Ωστόσο η εκπληκτική εμφάνιση του rookie των Μάβερικς δεν ήταν αρκετή, αφού έπαιζε σχεδόν μόνος του, και στην παράταση η Γιούτα βρήκε τις λύσεις να πάρει τη νίκη.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε εντυπωσιακά με τις δύο ομάδες να βάζουν συνολικά στην πρώτη περίοδο 80 πόντους και τους Μάβερικς να έχουν το προβάδισμα (37-43).

Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο ο ρυθμος συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, με τους Τζαζ να βγαίνουν νικητές για δύο πόντους, όμως οι «Μαβς» συνέχισαν να έχουν κεφάλι στο σκορ (71-75) πριν πάνε στα αποδυτήρια.

Η επιστροφή στο παρκέ έγινε με χαμηλότερο ρυθμό στο σκοράρισμα και αυτό βοήθησε το Ντάλας να κρατήσει το υπέρ του σκορ, το οποίο είχε από το πρώτο λεπτό στο παιχνίδι.

Στην τελευταία περίοδο οι δύο ομάδες ανέβασαν ξανά τον ρυθμό και πάλεψαν για τη νίκη με απανωτά εύστοχα σουτ, ειδικά στα πρώτα λεπτά. Όμως οι Μάβερικς στο τελευταίο ένα λεπτό του αγώνα δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το υπέρ τους σκορ και το παιχνίδι πήγε στην παράταση.

Εκεί οι Τζαζ φάνηκε να έχουν περισσότερες δυνάμεις από τους Μάβερικς και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 140-133.