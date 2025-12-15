Αβδάλας: Κορυφαίος rookie της εβδομάδας στην περιφέρειά του

Ο Νεοκλής Αβδάλας αναδείχθηκε για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν κορυφαίος rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια που αγωνίζεται στο NCAA.

Ο rookie του Virginia Tech συνεχίζει να κάνει... θραύση στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας παίκτης είχε 23 πόντους ανά ματς την προηγούμενη εβδομάδα (54% εντός πεδιάς) και αναδείχθηκε κορυφαίος της περιφέρειάς του (ACC).

Μάλιστα, πρόκειται για μια προσωπική διάκριση στην οποία ο Αβδάλας φτάνει για δεύτερη φορά την τρέχουσα σεζόν.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ομάδας του:

Ο πρωτοετής γκαρντ του Virginia Tech, Νεόκλης Αβδάλας, αναδείχθηκε τη Δευτέρα Rookie of the Week της ACC, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της λίγκας. Πρόκειται για τη δεύτερη εβδομαδιαία του διάκριση, μετά τη συν-βράβευσή του (Co-Rookie) στις 10 Νοεμβρίου.

Ο Αβδάλας πέτυχε το δεύτερο 30άρι του στη σεζόν, σημειώνοντας 30 πόντους απέναντι στο Western Carolina και βοηθώντας τους Hokies να επεκτείνουν το νικηφόρο σερί τους. Ο Έλληνας διεθνής σκόραρε 24 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, σε μια εμφάνιση που περιλάμβανε τέσσερα τρίποντα. Με αυτή την επίδοση έγινε ο δεύτερος αθλητής της ACC που σημειώνει δύο παιχνίδια με 30+ πόντους φέτος, μετά τον Κάμερον Μπούζερ του Duke.

Το Σαββατοκύριακο, ο Αβδάλας ήταν και πάλι πρώτος σκόρερ των Hokies, αυτή τη φορά με 16 πόντους σε ακόμη μία εντός έδρας νίκη. Παράλληλα μοίρασε επτά ασίστ, για όγδοη φορά φέτος που κατέγραψε πέντε ή περισσότερες, ενώ αμυντικά είχε και τρία κλεψίματα, αριθμός-ρεκόρ για τη σεζόν.

Συνολικά για την εβδομάδα, ο γκαρντ είχε μέσο όρο 23 πόντους, σουτάροντας με 54% εντός πεδιάς.

Ο Αβδάλας γίνεται έτσι ο δεύτερος παίκτης των Hokies στην εποχή της ACC που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο περισσότερες από μία φορές (μετά τον Λάντερς Νόλεϊ τη σεζόν 2019-20).