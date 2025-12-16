ΑΕΚ: Στην Ουγγαρία κόντρα στην Σολνόκι για το αήττητο

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Ουγγαρία κόντρα στην Σολνόκι για την 6η αγωνιστική του BCL, με την Ένωση να θέλει να διατηρήσει το αήττητο της στον όμιλο, παρά τις πολλές απουσίες.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία την Σολνόκι (19:00) για την 6η και τελευταία αγωνιστική του Group F για το Βasketball Champions League, με την Ένωση να θέλει να διατηρήσει το αήττητο στον όμιλο.

Θυμίζουμε πως οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όντας στην πρώτη θέση του ομίλου (5-0 ρεκόρ) και θέλουν να διευρύνουν το σερί τους.

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Ουγγαρία σχεδόν... μισή, καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν μπορεί να υπολογίζε σε πέντε παίκτες. Συγκεκριμένα εκτός παραμένουν οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν, ενώ στην Αθήνα έμεινε ο Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.

Παράλληλα εκτός είναι και ο Κρις Σίλβα ο οποίος θα παραμείνει στην Αθήνα, εξαιτίας της ίωσης που τον ταλαιπωρεί από την περασμένη εβδομάδα.