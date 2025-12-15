Σπουδαίο διπλό του Λαυρίου στα Μέγαρα

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Elite League και μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το Λαύριο Boderm επικράτησε εκτός έδρας της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδας με 93-83. H oμάδα του Σάββα Συμεωνίδη ανέβηκε στο 6-6, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 7-4.
ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm 83-93
Διαιτητές: Καλογριάς-Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Χρ. (Ζώης)
Δεκάλεπτα: 18-20, 43-44, 69-72, 83-93
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 11 (1), Πανολίας, Ρουμελιώτης, Δενδρινός 19 (2), Μπούσμπουρας, Γκρέκας 2, Παναγιωτόπουλος 3 (1), Σωτηρίου 29 (1), Πόζογλου 13 (2), Κολοφώτης, Ροζάκης 6, Πέργουλης
Λαύριο (Συμεωνίδης): Μακαρατζής 8, Άντερσον 7, Στασινός 12 (2), Σιγάλας, Προίσκος 5 (1), Γεωργάς, Τόλιας 26 (1), Καματερός 10 (2), Καλόγηρος 1, Ματαλιωτάκης 2, Λεφιού 22 (4), Μουτάφης
Αναλυτικά η 12η αγωνιστική:
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό 94-56
ΑΓΕΧ-Αιγάλεω 88-67
Σοφάδες-Evertech Παπάγου 59-60
Δάφνη-Πανερυθραϊκός 89-79
Ψυχικό-Νίκη Βόλου 87-82
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας 73-78
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου
ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm 83-93
Ρεπό: Πρωτέας Βούλας
Η επόμενη αγωνιστική (13η, 17-18/12)
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Ψυχικό
17:00 Νίκη Βόλου-Δάφνη
17:00 Μαχητές Πειραματικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA
19:00 Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου
17:00 Πανερυθραϊκός-ΝΕ Μεγαρίδος
17:00 Λαύριο Boderm-Σοφάδες
18:30 Πρωτέας Βούλας-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Αιγάλεω