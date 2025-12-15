Σπουδαίο διπλό του Λαυρίου στα Μέγαρα

Το Λαύριο έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από τα Μέγαρα, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 93-83. Φοβερή εμφάνιση του Τολια με 26 πόντους.

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Elite League και μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το Λαύριο Boderm επικράτησε εκτός έδρας της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδας με 93-83. H oμάδα του Σάββα Συμεωνίδη ανέβηκε στο 6-6, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 7-4.

ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm 83-93

Διαιτητές: Καλογριάς-Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Χρ. (Ζώης)

Δεκάλεπτα: 18-20, 43-44, 69-72, 83-93

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 11 (1), Πανολίας, Ρουμελιώτης, Δενδρινός 19 (2), Μπούσμπουρας, Γκρέκας 2, Παναγιωτόπουλος 3 (1), Σωτηρίου 29 (1), Πόζογλου 13 (2), Κολοφώτης, Ροζάκης 6, Πέργουλης

Λαύριο (Συμεωνίδης): Μακαρατζής 8, Άντερσον 7, Στασινός 12 (2), Σιγάλας, Προίσκος 5 (1), Γεωργάς, Τόλιας 26 (1), Καματερός 10 (2), Καλόγηρος 1, Ματαλιωτάκης 2, Λεφιού 22 (4), Μουτάφης

Αναλυτικά η 12η αγωνιστική:

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό 94-56

ΑΓΕΧ-Αιγάλεω 88-67

Σοφάδες-Evertech Παπάγου 59-60

Δάφνη-Πανερυθραϊκός 89-79

Ψυχικό-Νίκη Βόλου 87-82

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας 73-78

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm 83-93

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας

Η επόμενη αγωνιστική (13η, 17-18/12)

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Ψυχικό

17:00 Νίκη Βόλου-Δάφνη

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

19:00 Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

17:00 Πανερυθραϊκός-ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 Λαύριο Boderm-Σοφάδες

18:30 Πρωτέας Βούλας-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Αιγάλεω