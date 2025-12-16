Euroleague: Ματς αποδείξεων για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Oλυμπιακός και Παναθηναϊκός δοκιμάζονται κόντρα σε Βαλένθια (21:15) και Φενέρ (19:45) αντίστοιχα, με τους δυο αιωνίους να θέλουν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Φουλ δράση το βράδυ της Τρίτης για την 16η αγωνιστική της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Φενέρμπαχτσε (19:45), με τους «πράσινους» να θέλουν την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα στο Μιλάνο από την Αρμάνι.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Κέντρικ Ναν να γυρνάει τον πόδι του στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12), με τον Αμερικανό γκαρντ να είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση κόντρα στην τουρκική ομάδα. Παράλληλα ο Τσέντι Όσμαν ακολούθησε κανονικά την «πράσινη» αποστολή και αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στην ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Ο Ολυμπιακός λίγη ώρα αργότερα (21:15) φιλοξενεί στο ΣΕΦ την φορμαρισμένη Βαλένθια σε ένα παιχνίδι must - win για τους «ερυθρόλευκους» που θέλουν να αφήσουν πίσω τους τις δυο ήττες από Ερυθρό και Μπαρτσελόνα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση τους Τάισον Ουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματιζών, ενώ εκτός θα είναι και η τελευταία μεταγραφή των Πειραιωτών Μόντε Μόρις, με τον Αμερικανό να υποβάλλεται σε εργομετρικές εξετάσεις.

Βαθμολογία:

Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4 Βαλένθια 10-5 Μπαρτσελόνα 10-5 Φενέρμπαχτσε 9-5 * Μονακό 9-6 Ζάλγκιρις 9-6 Ερυθρός Αστέρας 9-6 Παναθηναϊκός 9-6 Ρεάλ Μαδρίτης 9-6 Ολυμπιακός 8-6 * Αρμάνι Μιλάνο 8-7 Ντουμπάι BC 7-8 Βίρτους Μπολόνια 7-8 Παρτίζαν 6-9 Παρί 5-10 Μακάμπι 5-10 Μπασκόνια 5-10 Αναντολού Εφές 5-10 Μπάγερν Μονάχου 5-10 Βιλερμπάν 3-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (16η)

Τρίτη 16/12

18:00 Ντουμπάι BC-Μακάμπι

19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας

21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17/12