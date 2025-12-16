Euroleague: Ματς αποδείξεων για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Φουλ δράση το βράδυ της Τρίτης για την 16η αγωνιστική της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Φενέρμπαχτσε (19:45), με τους «πράσινους» να θέλουν την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα στο Μιλάνο από την Αρμάνι.
Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Κέντρικ Ναν να γυρνάει τον πόδι του στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12), με τον Αμερικανό γκαρντ να είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση κόντρα στην τουρκική ομάδα. Παράλληλα ο Τσέντι Όσμαν ακολούθησε κανονικά την «πράσινη» αποστολή και αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στην ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους.
Ο Ολυμπιακός λίγη ώρα αργότερα (21:15) φιλοξενεί στο ΣΕΦ την φορμαρισμένη Βαλένθια σε ένα παιχνίδι must - win για τους «ερυθρόλευκους» που θέλουν να αφήσουν πίσω τους τις δυο ήττες από Ερυθρό και Μπαρτσελόνα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση τους Τάισον Ουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματιζών, ενώ εκτός θα είναι και η τελευταία μεταγραφή των Πειραιωτών Μόντε Μόρις, με τον Αμερικανό να υποβάλλεται σε εργομετρικές εξετάσεις.
Βαθμολογία:
- Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4
- Βαλένθια 10-5
- Μπαρτσελόνα 10-5
- Φενέρμπαχτσε 9-5 *
- Μονακό 9-6
- Ζάλγκιρις 9-6
- Ερυθρός Αστέρας 9-6
- Παναθηναϊκός 9-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 9-6
- Ολυμπιακός 8-6 *
- Αρμάνι Μιλάνο 8-7
- Ντουμπάι BC 7-8
- Βίρτους Μπολόνια 7-8
- Παρτίζαν 6-9
- Παρί 5-10
- Μακάμπι 5-10
- Μπασκόνια 5-10
- Αναντολού Εφές 5-10
- Μπάγερν Μονάχου 5-10
- Βιλερμπάν 3-12
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (16η)
Τρίτη 16/12
- 18:00 Ντουμπάι BC-Μακάμπι
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός
- 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας
- 21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
- 22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα
Τετάρτη 17/12
- 20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
- 21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
- 21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
- 21:30 Μπασκόνια-Μονακό