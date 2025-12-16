MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Euroleague: Ματς αποδείξεων για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Oλυμπιακός και Παναθηναϊκός δοκιμάζονται κόντρα σε Βαλένθια (21:15) και Φενέρ (19:45) αντίστοιχα, με τους δυο αιωνίους να θέλουν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.

Φουλ δράση το βράδυ της Τρίτης για την 16η αγωνιστική της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Φενέρμπαχτσε (19:45), με τους «πράσινους» να θέλουν την επιστροφή στις νίκες μετά την ήττα στο Μιλάνο από την Αρμάνι.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Κέντρικ Ναν να γυρνάει τον πόδι του στην προπόνηση της Δευτέρας (15/12), με τον Αμερικανό γκαρντ να είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση κόντρα στην τουρκική ομάδα. Παράλληλα ο Τσέντι Όσμαν ακολούθησε κανονικά την «πράσινη» αποστολή και αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στην ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους. 

Ο Ολυμπιακός λίγη ώρα αργότερα (21:15) φιλοξενεί στο ΣΕΦ την φορμαρισμένη Βαλένθια σε ένα παιχνίδι must - win για τους «ερυθρόλευκους» που θέλουν να αφήσουν πίσω τους τις δυο ήττες από Ερυθρό και Μπαρτσελόνα. 

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση τους Τάισον Ουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματιζών, ενώ εκτός θα είναι και η τελευταία μεταγραφή των Πειραιωτών Μόντε Μόρις, με τον Αμερικανό να υποβάλλεται σε εργομετρικές εξετάσεις. 

Βαθμολογία:

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 11-4
  2. Βαλένθια 10-5
  3. Μπαρτσελόνα 10-5
  4. Φενέρμπαχτσε 9-5 *
  5. Μονακό 9-6
  6. Ζάλγκιρις 9-6
  7. Ερυθρός Αστέρας 9-6
  8. Παναθηναϊκός 9-6
  9. Ρεάλ Μαδρίτης 9-6
  10. Ολυμπιακός 8-6 *
  11. Αρμάνι Μιλάνο 8-7
  12. Ντουμπάι  BC 7-8
  13. Βίρτους Μπολόνια 7-8
  14. Παρτίζαν 6-9
  15. Παρί 5-10
  16. Μακάμπι 5-10
  17. Μπασκόνια 5-10
  18. Αναντολού Εφές 5-10
  19. Μπάγερν Μονάχου 5-10
  20. Βιλερμπάν 3-12

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (16η)

Τρίτη 16/12

  • 18:00 Ντουμπάι BC-Μακάμπι
  • 19:45 Φενέρμπαχτσε-Παναθηναϊκός
  • 21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας
  • 21:15 Ολυμπιακός-Βαλένθια
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης
  • 22:00 Παρί-Μπαρτσελόνα

Τετάρτη 17/12

  • 20:00 Ζάλγκιρις-Αναντολού Εφές
  • 21:00 Βιλερμπάν-Μπάγερν
  • 21:30 Παρτίζαν-Βίρτους
  • 21:30 Μπασκόνια-Μονακό
Euroleague: Ματς αποδείξεων για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό