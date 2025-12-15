Χοκς: Τα σχέδια για trade επικεντρώνονται στους Πορζίνγκις και Τζάλεν Τζόνσον

Oι Ατλάντα Χοκς επικεντρώνουν τα σχέδια τους για trade γύρω από τους Κρίσταπς Πορζίνγκις και Τζάλεν Τζόνσον, ενώ οποιαδήποτε μεταγραφή στην ομάδα θα γίνει μέχρι και την λήξη του συμβολαίου του Λετονού ψηλού.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν οι Χοκς επικεντρώνουν τα σχέδια τους για trade γύρω από τους Κρίσταπς Πορζίνγκις και Τζάλεν Τζόνσον. Σημειώνεται μάλιστα πως οποιαδήποτε μεταγραφή στην ομάδα θα γίνει μέχρι και την λήξη του συμβολαίου του Λετονού ψηλού, ύψους 30,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μάλιστα η πρόσφατη είδηση με το πρόβλημα υγείας του Κρίσταπς Πορζίνγκις που θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μερικές εβδομάδας περιπλέκει λίγο τα δεδομένα. Η ανησυχία των ανθρώπων της Ατλάντα για τον τραυματισμό του Λετονού σέντερ προσθέτουν ένα επίπεδο αβεβαιότητας όσον αφορά την λήξη του συμβολαίου του.

Οι Χοκς, εκτός από τον Πορζίνγκις αναμένεται να βάλουν και το όνομα του Τζάλεν Τζόνσον στις συζητήσεις για πιθανό trade