Πασκουάλ: «Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ έκανε ένα βήμα μπροστά»

Ο Τσάβι Πασκουάλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ουίλι Ερνανγκόμεθ, με τον τεχνικό των «μπλαουγκράνα» να σημειώνει πως ο Ισπανός σέντερ έκανε ένα βήμα μπροστά με την εμφάνιση του κόντρα στην Μανρέσα.

Η Μπαρτσελόνα είναι ασταμάτητη το τελευταίο διάστημα, με τον Τσάβι Πασκουάλ να έχει αναγεννήσει τους «Μπλαουγκράνα» που έχουν έξι σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο τεχνικός της Ισπανικής ομάδας ήταν απόλυτα ευχαριστημένος με την απόδοση των παικτών του με το άνετο διπλό στην Μανρέσα, με τον Πασκουάλ να αποθεώνει τον Ουίλι Ερνανγκόμεθ για την εμφάνιση του.

Ο Ισπανός σέντερ ήταν κυριαρχικός στη ρακέτα, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Τσάβι Πασκουάλ σε δηλώσεις του τόνισε πως «σήμερα ο Ουίλι έκανε ένα βήμα μπροστά με την εμφάνιση του», ενώ πρόσθεσε πως «όταν η ομάδα θέλει να κερδίσει ο Ερνανγκόμεθ είναι πολύ σημαντικός»