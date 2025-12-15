Λούκα: «Στο 3ο δεκάλεπτο δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε ως ομάδα, να επιστρέψει ο Αθηναϊκός στην κορυφή»

Ο Αθηναϊκός επικράτησε με 79-70 του Ολυμπιακού, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών, και η σέντερ της ομάδας του Βύρωνα, Βασιλική Λούκα, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Woman to woman» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Ολυμπιακού: «Ήταν περισσότερο σημαντική για να πάρουμε αυτοπεποίθηση στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός παραμένει ο πρωταθλητής Ελλάδος, οπότε ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να νικήσουμε. Χάσαμε από τον Παναθηναϊκό την 1η αγωνιστική εντός έδρας, που αυτό μάς έχει πονέσει αρκετά, οπότε θέλαμε να δείξουμε αντίδραση. Ήταν πολύ σημαντικό που πήραμε αυτό το ματς και κοιτάμε τους επόμενους δύο αγώνες μέχρι τα Χριστούγεννα».

Για το πού κρίθηκε ο αγώνας, κατά τη γνώμη της: «Στο πρόσωπο που δείξαμε στο 2ο ημίχρονο. Αμυντικά κάναμε πολύ καλή δουλειά και στο 1ο ημίχρονο, αλλά στην επίθεση δεν ακολουθήσαμε το πλάνο μας, δε μοιράσαμε τη μπάλα όπως έπρεπε. Στο 2ο ημίχρονο παίξαμε ακόμα καλύτερη άμυνα, μοιράσαμε τη μπάλα, επιθετικά βγάλαμε αυτά που μπορούσαμε να βγάλουμε σαν ομάδα. Το ματς κρίθηκε στο πώς εμφανιστήκαμε στο 3ο δεκάλεπτο. Εκεί δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε σαν ομάδα και είδαμε πως αν παίξουμε όπως μπορούμε να παίξουμε το μπάσκετ γίνεται πολύ εύκολο».

Για τους στόχους του Αθηναϊκού: «Έχουμε μια διοίκηση που μας βοηθάει στο να έχουμε μια πολύ καλή επαγγελματική ζωή, μας τα κάνει όλα εύκολα. Υπάρχει μια επαγγελματικότητα και η φιλοδοξία για κάτι μεγάλο. Μας έχουν δώσει το “πράσινο φως” να παίξουμε το παιχνίδι μας και εμείς απλά πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχουμε μια ελευθερία και άνεση, γιατί όλα είναι ρυθμισμένα, το γήπεδο μας, οι προπονήσεις μας, όλα. Ο Αθηναϊκός θέλει να φτάσει ψηλά και προσπαθεί χρόνο με χρόνο να το “χτίσει” αυτό. Φέτος υπάρχει μια μεγάλη βελτίωση σε σχέση με πέρυσι και σταδιακά θέλει να φτάσει εκεί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν οι βάσεις για να το καταφέρει αυτό».

Για το αν είναι ένας απ’ τους στόχους να επαναλάβει τον «άθλο» του 2010: «Σίγουρα, ο στόχος σταδιακά είναι και αυτός. Αυτό, όμως, δε μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Υπάρχει πλάνο για τα επόμενα χρόνια, καλή διάθεση από τη διοίκηση και τις παίκτριες. Υπάρχει ένα πλάνο για να επιστρέψει ο Αθηναϊκός εκεί που ήταν και ακόμα ψηλότερα».

Για το αν τους δημιουργεί πίεση ή άγχος ότι ο Αθηναϊκός διεκδικεί τρία τρόπαια: «Σίγουρα όταν είσαι σε μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους δεν είναι εύκολο. Δε μας αγχώνει με το ότι πρέπει να τους κατακτήσουμε, μας βοηθάει στο να γινόμαστε καλύτεροι και να μην επαναπαυόμαστε με κάποιες νίκες. Προσπαθούμε να πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε βάλει σαν ομάδα. Δεν κοιτάμε τη μία νίκη, κοιτάμε τι θα γίνει στο τέλος. Αυτό θέλει χρόνο, είναι “μαραθώνιος” η σεζόν. Στο τέλος θα δούμε αν είμαστε πετυχημένοι ή όχι».

Για τη νίκη με πέντε πόντους (75-80) επί της Χάιρις στην Ισπανία και τη ρεβάνς στον Βύρωνα: «Εμείς δεν κοιτάμε το πόσο κερδίσαμε. Σίγουρα σού δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια η διαφορά, αλλά δεν την κοιτάμε. Στόχος μας είναι να νικήσουμε και στο επόμενο παιχνίδι. Στην Ισπανία, στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, για 30-32’, ήμασταν μπροστά με διψήφια διαφορά και στο τέλος κάπως… χαλαρώσαμε. Αυτό πρέπει να μην το επιτρέψουμε και στο 2ο παιχνίδι, να είμαστε συγκεντρωμένες για 40 λεπτά. Αν συμβεί αυτό, θα έρθει το θετικό αποτέλεσμα και θα πάμε στην επόμενη φάση του EuroCup. Η πρόκριση κρίνεται καθαρά και μόνο από εμάς, είναι στο χέρι μας. Είναι ένας δύσκολος αγώνας, έτσι τον αντιμετωπίζουμε, αλλά πάμε μόνο για τη νίκη».

Για το τι πρέπει να κάνουν για να νικήσουν: «Η Χάιρις παίζει το κλασσικό ισπανικό μπάσκετ. Τρέχουν πολύ γρήγορα, βγάζουν συνδυασμούς, θέλουν να βάλουν πόντους στα πρώτα οκτώ δευτερόλεπτα της επίθεσης, έχουν και ένα δυνατό “5άρι” που προσπαθούν να το “τροφοδοτήσουν”. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε και να τους βάλουμε στον ρυθμό μας. Το κάναμε στο 1ο ματς αυτό και, αν το κάνουμε και στο 2ο, θα πάρουμε τη νίκη».

Για το ότι και οι τρεις ελληνικές ομάδες νίκησαν στα πρώτα ματς των «32» του EuroCup: «Είναι πολύ σημαντικό ότι το ελληνικό μπάσκετ γυναικών ανεβαίνει. Μακάρι να καταφέρουν και οι τρεις να περάσουν στην επόμενη φάση του EuroCup. Είναι κάτι που θέλουμε, να φανεί το ελληνικό μπάσκετ γυναικών στην Ευρώπη, να δείξουμε πως έχουμε ομάδες και παίκτριες που μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Αυτό μελλοντικά θα βοηθήσει και την Εθνική. Ευτυχώς έχουμε διεθνείς που παίζουν στις τρεις αυτές ομάδες, οπότε το να προχωρήσουν όσο ψηλότερα γίνεται στην Ευρώπη θα κάνει καλό και στην Εθνική ομάδα και επιτέλους θα δει και ο κόσμος ότι υπάρχει ελληνικό μπάσκετ γυναικών. Στο Ευρωμπάσκετ το καλοκαίρι ήρθαν και μας είδαν και είναι πολύ σημαντικό να μην ήταν ένα “πυροτέχνημα” αυτό, αλλά να μπει το μπάσκετ γυναικών στις καρδιές του κόσμου και να το αγαπήσουν».