Ο Μιχαϊλοβιτς αποκάλυψε το μπάτζετ της Παρτίζαν: «Μόνο Πάρκερ και Μίλτον κοστίζουν 10εκ. για δυο χρόνια»

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχιαίλοβιτς, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, αποκάλυψε το μπάτζετ της σερβικής ομάδας και το ποσό που κοστίζουν οι Μίλτον και Πάρκερ.

Αποκαλυπτική συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος της Παρτίζαν Οστόγια Μιχιαίλοβιτς κατά την διάρκεια της παρουσίασης του Ζάρκο Πάσπαλι. Ο πρόεδρος του συλλόγου αναφέρθηκε με νούμερα σχετικά με το συνολικό μπάτζετ της ομάδας, σημειώνοντας πως ο προϋπολογισμός για τους παίκτες, αυξήθηκε κατά 35.9% σε σύγκριση με τα περσινά δεδομένα.

Μάλιστα, αποκαλύφθηκε πως οι δύο πιο σημαντικές ενισχύσεις της ομάδες,Τζαμπάρι Πάρκερ και Σέικ Μίλτον, κοστίζουν μαζί 10 εκατομμύρια δολάρια για δύο χρόνια.

«Ο προϋπολογισμός για τη φετινή σεζόν είναι 27.065.415 ευρώ. Ο προϋπολογισμός για την ομάδα έχει αυξηθεί κατά 35,9% και ανέρχεται σε 15.845.346 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 12% για φόρους και 10% για προμήθειες ατζέντηδων. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός για το προπονητικό επιτελείο, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή, είναι 3.869.498 ευρώ με πριμ για την έκτη θέση στην Ευρωλίγκα και τρόπαια».

Όσον αφορά τους παίκτες: «Ο προϋπολογισμός για τους ακαθάριστους μισθούς των παικτών αυξήθηκε κατά 35,9% σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν. Οι Τζαμπάρι Πάρκερ και Σέικ Μίλτον αποκτήθηκαν ως οι δύο μεγαλύτερες ενισχύσεις, και αυτά τα δύο συμβόλαια μας απέφεραν 10.000.000 δολάρια σε ακαθάριστα χρήματα για δύο σεζόν. Αυτό σημαίνει 5.000.000 δολάρια ανά σεζόν. Όλα αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώθηκαν από δύο ελέγχους - του κρατικού και της Ευρωλίγκα»