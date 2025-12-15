Σκαριόλο: «Εξελίσσεται ο Προσίντα - Αυτές οι νίκες μου προσφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση...»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε για την εξέλιξη του Γκαμπριέλ Προσίντα, αλλά και τις νίκες που ο ίδιος απολαμβάνει περισσότερο ως head coach της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός:

Για τον Γκαμπριέλ Προσίντα: «Τον βλέπω να τα πηγαίνει καλά. Νομίζω ότι μπορεί να μας δώσει αυτά που θέλουμε και, παράλληλα, να βελτιώσει την προσοχή του στη λεπτομέρεια, στα μικρά πράγματα. Ακόμη και σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έχει πολλές ευκαιρίες να έχει την μπάλα στα χέρια του, μπορεί να κάνει τη διαφορά· αυτό το επίπεδο συγκέντρωσης και εστίασης θα βελτιώνεται συνεχώς. Είναι η πρώτη του εμπειρία σε αυτό το επίπεδο απαιτήσεων, τόσο σε αμυντικά όσο και σε επιθετικά συστήματα. Εξελίσσεται, η πρόοδός του στις προπονήσεις είναι σταθερή και η συνεισφορά του εκτιμάται ιδιαίτερα μέσα στην ομάδα».

Για την άνετη νίκη απέναντι στη Χιρόνα: «Βρίσκω μεγαλύτερη ικανοποίηση σε μια νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, τον Ολυμπιακό, τη Ζάλγκιρις, την Μπαρτσελόνα ή τη Χάποελ. Όμως, όλο και περισσότερος κόσμος έρχεται στο γήπεδο και απολαμβάνει τα εντός έδρας παιχνίδια. Τώρα μπαίνουμε ξανά σε μια εβδομάδα με τρία ματς σε έξι ημέρες και πρέπει να προετοιμαστούμε πάρα πολύ καλά στον λίγο χρόνο που μας αφήνει το πρόγραμμα».