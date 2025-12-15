Πάσπαλι: «Δεν με ικανοποιούν Καλάθης και Μίλτον, είμαστε σε επαφή με Πέιν»

Ο Ζάρκο Πάσπαλι σε δηλώσεις του κατά την παρουσίαση του ως αθλητικός διευθυντής της Παρτιζάν μίλησε για την κατάσταση της ομάδας, ενώ αποκάλυψε πως ο σύλλογος βρίσκεται σε επαφές με τον Κάμερον Πέιν

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν μου είναι ξεκάθαρο πώς μπορείς να χτίζεις ομάδα χωρίς να έχεις αναπληρωματικό παίκτη, ειδικά σε μια θέση όπου ο παίκτης είναι τόσο σημαντικός για την ομάδα. Πώς δεν σκέφτηκε κανείς ότι κάποιος μπορεί να τραυματιστεί; Πώς εξασφαλίζεις παίκτη μέχρι το τέλος της σεζόν; Του Κάρλικ του λήγει το συμβόλαιο στο τέλος της σεζόν, επιστρέφει την 1η Φεβρουαρίου και αυτό πρέπει να το λύσουμε.

Σε αυτή την κατάσταση, ο Καλάθης, που είναι μια λύση ανάγκης, και ο Μίλτον, τουλάχιστον εμένα δεν με ικανοποιούν από πλευράς μπάσκετ, σε σχέση με αυτό που θα ήθελα να βλέπω. Θέλω γρήγορους παίκτες, να τρέχουν. Αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο πιο αργοί. Η επιθυμία έχει νόημα να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Για τον Κάμερον Πέιν: «Βρισκόμαστε σε αναζήτηση, ναι, είναι αλήθεια ότι είμαστε σε επαφή μαζί του. Θα δούμε. Ελπίζω να το ολοκληρώσουμε γρήγορα. Πρέπει να έχουμε και τον προπονητή σύμφωνο, ώστε να μη συμβεί να έρθει κάποιος αύριο και να πει “δεν τον θέλω”. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε στο μπάσκετ που παίζει όλος ο κόσμος. Πρέπει να παίζουμε σύγχρονο μπάσκετ με πολλές καταστάσεις τρανζίσιον· αυτό το μπάσκετ φέρνει τους φιλάθλους και τους θεατές.

Ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα σε πράγματα που είναι περίεργα και ασαφή. Θέλουμε να φέρουμε έναν Ευρωπαίο πόιντ γκαρντ, ή έναν Αμερικανό που παίζει στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν ελάχιστοι τέτοιοι στην αγορά, για αυτό και αποκτήθηκε ο Καλάθης ως λύση. Διαφορετικά, οι επιλογές είναι μόνο στις ΗΠΑ. Ακόμα και αν επιλέξουμε έναν Αμερικανό, πόσο καιρό θα του πάρει να προσαρμοστεί; Όλα είναι ακριβά στις μέρες μας. Ειλικρινά, κανείς στην Ευρώπη δεν αξίζει αυτά τα χρήματα».

Για τα όσα συνέβησαν στο ματς με την Μπάγερν και τους οπαδούς: «Την πρώτη μου μέρα, οι οπαδοί μπήκαν στο προπονητικό κέντρο. Τότε σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν σίγουρα ενδιαφέρον. Αντιμετωπίζαμε μια κατάσταση όπου ο Ζέλικο έφυγε. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Έχω τη δική μου άποψη.

Ποτέ δεν έχω νιώσει πιο ντροπιασμένος. Οι άνθρωποι ανέλαβαν μόνοι τους, να μειώσουν την Παρτιζάν. Δεν θα επεκταθώ στις παρεξηγήσεις μεταξύ του Ζέλικο και του Όστογια, αλλά αυτό που συνέβη στο γήπεδο ήταν το πιο ντροπιαστικό θέαμα που έχω δει»