Μοτεγιούνας: «Οι οπαδοί μας δεν κοιμήθηκαν μετά την ήττα στο ντέρμπι...»

Ο Ντονάτας Μοτεγιούνας σχολίασε την ήττα του Ερυθρού Αστέρα στο ντέρμπι από την Παρτιζάν, αλλά και τη «μάχη» με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/12, 21:05).

Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος σέντερ:

Για το τι θα πρέπει να κάνουν οι Σέρβοι στο Τελ Αβίβ: «Αυτό είναι το κλειδί: να είμαστε πνευματικά δυνατοί σε τέτοιες περιόδους. Είναι σαν τα playoffs, πρέπει να δώσεις το 100% σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Εμείς πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Έχω εμπειρία και όσοι έχουν εμπειρία ξέρουν ότι η πνευματική ετοιμότητα είναι το βασικότερο στοιχείο. Όλοι θα είναι κουρασμένοι, όλοι παίζουν “διπλή εβδομάδα”. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι, ενωμένοι και να παλέψουμε για τις νίκες».

Για το πώς αντέδρασαν μετά την ήττα στο ντέρμπι: «Είδαμε το βίντεο, μιλήσαμε μεταξύ μας, μιλήσαμε με τους προπονητές. Εκείνο το παιχνίδι ανήκει στο παρελθόν. Οι φίλαθλοί μας πιθανότατα δεν κοιμήθηκαν μετά από αυτό το ματς, εμείς όμως το αναλύσαμε και καταλάβαμε τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν θετικό. Ο προπονητής μας είπε ότι ο σύλλογος ζήτησε να αναβληθεί λίγο το ματς για να ξεκουραστούμε, όμως η ABA League το αρνήθηκε. Τελικά ήταν καλό που παίξαμε, για να ξαναβρούμε αυτοπεποίθηση, πίστη στους συμπαίκτες μας και να προετοιμαστούμε για τη “διαβολοβδομάδα”».

Για το ότι ο Ερυθρός Αστέρας θεωρείται αουτσάιντερ στο ματς με τη Χάποελ, όπως και για την επιστροφή των Ισραηλινών στο «σπίτι» τους: «Δεν νομίζω ότι είναι πλεονέκτημα. Κάθε ομάδα παίζει με ξεχωριστό κίνητρο στην έδρα της. Θα είναι μια σκληρή μάχη, έχουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και είναι από τις πιο πλήρεις ομάδες, κάτι που δείχνουν τόσο το σκορ όσο και ο τρόπος που παίζουν. Πρέπει να είμαστε σταθεροί για 40 λεπτά. Δεν περιμένουμε κάτι από την ατμόσφαιρα. Παίζουμε συχνά σε εξαιρετική ατμόσφαιρα και αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο για εμάς», κατέληξε ο Μοτιεγιούνας.