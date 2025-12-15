Χωρίς Κρις Σίλβα η ΑΕΚ στην Ουγγαρία - Πέντε οι απόντες για τον Σάκοτα

Mε μισή ομάδα θα ταξιδέψει στην Ουγγαρία η ΑΕΚ, καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν θα έχει στην διάθεση του πέντε παίκτες.

Νοκ άουτ τέθηκε και ο Λούκας Λεκαβίτσιους, που σημαίνει ότι η «Βασίλισσα» θ’ αγωνιστεί με «μισή ομάδα» στην αυριανή αναμέτρηση του BCL με Σολνόκι, στο Μίσκολτς της Ουγγαρίας.

Ο Λιθουανός άσος διεγνώσθη (και αυτός) με ίωση και αποκλείστηκε από την αποστολή. Εκτός τέθηκε και ο καταπονημένος (από την εμφάνιση με Παναθηναϊκό ΑKTOR) Κρις Σίλβα, ο οποίος θα παραμείνει στην Αθήνα, εξαιτίας της ίωσης που τον ταλαιπωρεί από την περασμένη εβδομάδα.

Εκτός παραμένουν οι τραυματίες Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν.