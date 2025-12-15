Επιβεβαίωσε για Κάμερον Πέιν και Παρτιζάν ο Πάσπαλι!

Ο Ζάρκο Πάσπαλι επιβεβαίωσε τις συζητήσεις της Παρτιζάν με τον ΝΒΑer Κάμερον Πέιν!

O νέος αθλητικός διευθυντής της σερβικής ομάδας κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα για τον Αμερικανό άσο κι επιβεβαίωσε τις συζητήσεις.

«Θέλουμε να φέρουμε έναν Ευρωπαίο πόιντ γκαρντ ή έναν Αμερικανό που παίζει στην Ευρώπη. Διαφορετικά, είναι μόνο Αμερική. Ακόμα κι αν επιλέξουμε έναν Αμερικανό, πόσο καιρό θα του πάρει να προσαρμοστεί; Όλα είναι ακριβά στις μέρες μας.

Ειλικρινά, κανείς στην Ευρώπη δεν αξίζει αυτά τα χρήματα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε επαφή με τον Κάμερον Πέιν και μερικούς άλλους. Φυσικά, εξαρτάται και από τον προπονητή. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την απόφαση. Πρέπει να παίξουμε γρήγορο, μοντέρνο μπάσκετ που να ενθουσιάζει τους οπαδούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάσπαλι.

Υπενθυμίζουμε πως η «Κυrir» με δημοσίευμά της αποκάλυψε πως ο Κάμερον Πέιν έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Παρτιζάν.