Stoiximan MVP of the Week: Από τον Ρογκαβόπουλο στον Καραγιαννίδη!

Ο 23χρονος διεθνής ψηλός πήρε την… σκυτάλη από έναν άλλο Έλληνα μπασκετμπολίστα, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο του Παναθηναϊκού AKTOR που ήταν ο Stoiximan MVP of the Week της προηγούμενης εβδομάδας.
Ο Καραγιαννίδης συγκέντρωσε 37 βαθμούς στο ranking, που είναι η υψηλότερη επίδοση στο Πρωτάθλημα της φετινής αγωνιστικής χρονιάς. Ο 23χρόνος ψηλός του Προμηθέα Βίκος Cola είχε 23 πόντους με 3/7 βολές, 10/10 δίποντα, 17 ριμπάουντ, ένα κόψιμο, 6 κερδισμένα φάουλ, 4 φάουλ εναντίον σε 27’ και 46’’ συμμετοχής.
Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας.