Η αγάπη στον Ερασιτέχνη δεν μπαίνει σε ζυγαριά, είναι ζήτημα κουλτούρας

Ο πρώτος γύρος της Α1 γυναικών κλείνει με τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. Ο κόσμος του «τριφυλλιού» έδωσε και χθες βροντερό «παρών». Όπως και στον Βύρωνα όπου η παρουσία του άλλαξε τη ροή του ματς στην πρεμιέρα. Η ίδια εξέδρα, χθες, ήταν άδεια από άκρη σε άκρη…

Η αγνή αγάπη για την ομάδα δεν αγοράζεται. Ούτε με τα λεφτά όλου του κόσμου. Τρανό παράδειγμα η εικόνα στις εξέδρες στο κλειστό του Βύρωνα στο παιχνίδι του Αθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ερημιά...

Η αντίστοιχη εικόνα στη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο κλειστό του Βύρωνα; Αποκλειστικά «πράσινο» χρώμα και ώθηση στα δύσκολα για τη μεγάλη ανατροπή και την πρώτη σημαντική νίκη της σεζόν για την ομάδα της Σελέν Ερντέμ.

Η κατάσταση στον Ερασιτέχνη, όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να κάνουν την προπαγάνδα τους, δεν θα αλλάξει. Γιατί η αγάπη για τη «μάνα του λόχου» δεν είναι θέμα σύγκρισης και δεν μπορεί να μπει σε καμία ζυγαριά. Εκεί υπάρχει μόνο Παναθηναϊκός και τίποτα άλλο.

Όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να αυτοαποκαλεστούν «πολυαθλητικοί». Την ίδια στιγμή που δίνουν το «παρών» μόνο σε ματς που κρίνουν τίτλο. Κι εκεί όχι σε όλα. Μία ματιά άλλωστε και στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού σε μπάσκετ γυναικών με τον Αμύντα και βόλεϊ ανδρών με τον ΠΑΟΚ αποδεικνύει την αλήθεια.

Αυτή που κάποιοι προσπαθούν να παραποιήσουν με περισσότερους τρόπους από ό,τι η παρουσία του κόσμου στα εκάστοτε γήπεδα της ομάδας τους.

Δυστυχώς για αυτούς οι εικόνες μιλούν από μόνες τους...