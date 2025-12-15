Αναβολή σε κάθε αγωνιστική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο στη Βαλένθια, λόγω κακοκαιρίας

Ολόκληρη η περιοχή της Βαλένθια τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό το Σαββατοκύριακο λόγω κακοκαιρίας και όλοι οι αγώνες στην περιοχή αναβλήθηκαν.

Σε κόκκινο συναγερμό βρισκόταν το Σαββατοκύριακο η περιοχή της Βαλένθια, με τις τοπικές αρχές να αναβάλουν κάθε δραστηριότητα σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο. Με τις καταστροφικές πλημμύρες να είναι ακόμα νωπές στις μνήμες όλων, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να μη διεξαχθεί κανένας αθλητικός αγώνας ή καμία εκδήλωση.

Μάλιστα, εστάλη επιστολή στη La Liga, αλλά και στον πρόεδρο της μπασκετικής ομάδας της Βαλένθια, προκειμένου να αναβληθούν τα παιχνίδια τόσο στο ποδόσφαιρο με τη Λεβάντε, όσο και στο μπάσκετ με τη Σαραγόσα.

Έκλεισαν παράλληλα, τα θέατρα, τα μουσεία, οι κινηματογράφοι, οι δημοτικές βιβλιοθήκες και αναβλήθηκαν όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί σε χριστουγεννιάτικες αγορές.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ολόκληρη η περιφέρεια μπήκε σε συναγερμό και όχι μόνο συγκεκριμένα μέρη της πόλης ή συγκεκριμένα γήπεδα. Όσοι επιχείρησαν να συγκρίνουν την αναβολή του αγώνα της Βαλένθια με αυτή του Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε, έπεσαν σε… γκάφα, μιας και στην Αττική εκείνο το βράδυ, ο αγώνας στο ΣΕΦ ήταν ο μόνος που αναβλήθηκε, με έναν αγώνα πόλο λίγα χιλιόμετρα μακριά να διεξάγεται κανονικά.