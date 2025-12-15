Α1 Γυναικών: MVP η Πρινς, MVP Next Gen η Αλεξιά

Η Αλέξις Πρινς στη νίκη του Αθηναϊκού Qualco με 79-70 επί του Ολυμπιακού είχε 27 πόντους, 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 37 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 36’57”συμμετοχής κατακτώντας τον «τίτλο» της κορυφαίας για την 10η Αγωνιστική.
Από την άλλη η Διαμάντω Αλεξιά του Πανσερραϊκού κερδίζει για τρίτη φορά τη φετινή αγωνιστική περίοδο τη διάκριση της MVP Next Gen. Στην νίκη της ομάδας της με 80-51 απέναντι στην Ανόρθωση Βόλου είχε 12 πόντους, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ένα κλέψιμο, 2 τάπες και 25 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 21’28” συμμετοχής.
Οι διπλές της αγωνιστικής
Κάρτερ (Παναθλητικος): 28 πόντοι, 10 κλεψίματα
Γκέλντοφ (Παναθλητικός): 16 πόντοι, 13 ριμπάουντ
Κλαρκ (Ιωνία): 14 πόντοι, 12 ριμπάουντ
Μπέκι (Πανσερραϊκός): 11 πόντοι, 10 ριμπάουντ
Αλεξιά (Πανσερραϊκός): 12 πόντοι, 12 ριμπάουντ
Πιπλς (Πανσερραϊκός): 12 πόντοι, 11 ριμπάουντ
Πρινς (Αθηναϊκός Qualco): 27 πόντοι, 15 ριμπάουντ
Οι κορυφαίες των αριθμών
Πόντοι
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 211
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 203
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 182
Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 176
Μόρις (Παναθλητικός) 160
Ριμπάουντ
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 124
Κλαρκ (Ιωνία) 98
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 87
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 85
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 82
Ασίστ
Κολλάτου (Ολυμπιακός) 63
Μπέκι (Πανσερραϊκός) 59
Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 52
Μορχάουζ (ΠΑΣ Γιάννινα) 50
Βιντσιλαίου Α.(Ιωνία) 49
Κλεψίματα
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 29
Ράμπερ (Ολυμπιακός) 24
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 22
Μανίς (Ιωνία) 20
Μόρτενσεν (Αμύντας) 19
Τάπες
Πρινς (Παναθηναϊκός) 17
Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 10
Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 9
Πιπλς (Πανσερραϊκός) 9
Τζόνσον (Ολυμπιακός) 8
Οικονομία
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 221
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 206
Πρινς (Παναθηναϊκός) 184
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 182
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 181
* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.