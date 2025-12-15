Α1 Γυναικών: MVP η Πρινς, MVP Next Gen η Αλεξιά

Από το ντέρμπι Αθηναϊκός Qualco – Ολυμπιακός αναδείχθηκε η MVP της 10ης Αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών με την Αλέξις Πρινς να κερδίζει την διάκριση, ενώ MVP Next Gen είναι η Διαμάντω Αλεξιά του Πανσερραϊκού που έφτασε σε double double.

Η Αλέξις Πρινς στη νίκη του Αθηναϊκού Qualco με 79-70 επί του Ολυμπιακού είχε 27 πόντους, 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 37 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 36’57”συμμετοχής κατακτώντας τον «τίτλο» της κορυφαίας για την 10η Αγωνιστική.

Από την άλλη η Διαμάντω Αλεξιά του Πανσερραϊκού κερδίζει για τρίτη φορά τη φετινή αγωνιστική περίοδο τη διάκριση της MVP Next Gen. Στην νίκη της ομάδας της με 80-51 απέναντι στην Ανόρθωση Βόλου είχε 12 πόντους, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ένα κλέψιμο, 2 τάπες και 25 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 21’28” συμμετοχής.

Οι διπλές της αγωνιστικής



Κάρτερ (Παναθλητικος): 28 πόντοι, 10 κλεψίματα

Γκέλντοφ (Παναθλητικός): 16 πόντοι, 13 ριμπάουντ

Κλαρκ (Ιωνία): 14 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Μπέκι (Πανσερραϊκός): 11 πόντοι, 10 ριμπάουντ

Αλεξιά (Πανσερραϊκός): 12 πόντοι, 12 ριμπάουντ

Πιπλς (Πανσερραϊκός): 12 πόντοι, 11 ριμπάουντ

Πρινς (Αθηναϊκός Qualco): 27 πόντοι, 15 ριμπάουντ

Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 211

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 203

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 182

Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 176

Μόρις (Παναθλητικός) 160



Ριμπάουντ

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 124

Κλαρκ (Ιωνία) 98

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 87

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 85

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 82



Ασίστ

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 63

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 59

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 52

Μορχάουζ (ΠΑΣ Γιάννινα) 50

Βιντσιλαίου Α.(Ιωνία) 49



Κλεψίματα

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 29

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 24

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 22

Μανίς (Ιωνία) 20

Μόρτενσεν (Αμύντας) 19

Τάπες

Πρινς (Παναθηναϊκός) 17

Γκέλντοφ (Παναθλητικός) 10

Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 9

Πιπλς (Πανσερραϊκός) 9

Τζόνσον (Ολυμπιακός) 8

Οικονομία

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 221

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 206

Πρινς (Παναθηναϊκός) 184

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 182

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 181



* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.