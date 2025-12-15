ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο: Μεγάλο ματς με τηλεοπτική μετάδοση

Η ΝΕ Μεγαρίδος αντιμετωπίζει το Λαύριο Boderm σήμερα (18:30) για την 12η αγωνιστική της Elite League, σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να διευρύνουν το σερί δύο νικών που «τρέχουν» και να πλησιάσουν κι άλλο την κορυφή. «Παρά τα προβλήματα τραυματισμών και απουσιών που αντιμετωπίσαμε, διαχειριστήκαμε σωστά τις απαιτήσεις του αγώνα με τον Παπάγου και φτάσαμε σε μια σημαντική νίκη που μας κρατά στην πρώτη τετράδα. Μπαίνουμε τώρα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική εβδομάδα, με τρία παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από το Λαύριο. Το Λαύριο είναι μια ομάδα με συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα και ποιότητα. Χρειάζεται να είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στο πλάνο, να ελέγξουμε τον ρυθμό και να έχουμε συνέπεια στις επιλογές μας σε άμυνα και επίθεση. Η διαχείριση της ενέργειας και των λεπτομερειών θα παίξει σημαντικό ρόλο. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας με στόχο να παρουσιαζόμαστε βελτιωμένοι σε κάθε παιχνίδι. Προσεγγίζουμε κάθε αντίπαλο με σεβασμό και επαγγελματισμό και θέλουμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το Λαύριο», τόνισε ο 20χρονος σέντερ της ΝΕΜ, Αιμίλιος Ροζάκης.

Οι φιλοξενούμενοι θα αναζητήσουν την τέταρτη νίκη τους μακριά από το Λαύριο. «Νιώθω καλά για το επόμενο παιχνίδι. Ερχόμαστε από μια νίκη, οπότε νιώθουμε πιο δεμένοι προχωρώντας στο επόμενο ματς. Οι προσδοκίες μου είναι να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και να φύγουμε με τη νίκη. Ξέρω ότι κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τους κρατώ όλους ενωμένους και κάνω ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίζει – και αυτό είναι κάτι που θα συνεχίσω να κάνω τόσο στο επόμενο παιχνίδι όσο και σε όλα όσα ακολουθούν», δήλωσε ο 26χρονος Αμερικανός φόργουορντ του Λαυρίου Boderm, Τρέι Άντερσον.

Αναλυτικά η 12η αγωνιστική:

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό 94-56

ΑΓΕΧ-Αιγάλεω 88-67

Σοφάδες-Evertech Παπάγου 59-60

Δάφνη-Πανερυθραϊκός 89-79

Ψυχικό-Νίκη Βόλου 87-82

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Κόροιβος Αμαλιάδας 73-78

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

18:30 ΝΕ Μεγαρίδος-Λαύριο Boderm (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας

Η επόμενη αγωνιστική (13η, 17-18/12)

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

17:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Ψυχικό

17:00 Νίκη Βόλου-Δάφνη

17:00 Μαχητές Πειραματικό-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA

19:00 Evertech Παπάγου-ΑΓΕΧ

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

17:00 Πανερυθραϊκός-ΝΕ Μεγαρίδος

17:00 Λαύριο Boderm-Σοφάδες

18:30 Πρωτέας Βούλας-Vikos Φalcons (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Αιγάλεω