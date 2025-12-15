Αταμάν: «Κλειδί η επίθεση, η Φενέρ κάνει πολλές αλλαγές στην άμυνα»

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Φενέρμπαχτσε για την 16η αγωνιστική της Euroleague (16/12, 19:45) στάθηκε στο σημείο-κλειδί του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε: «Η Φενέρμπαχτσε είναι σε καλή κατάσταση. Νίκησε τα τελευταία έξι ματς στην Euroleague. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο ματς, όμως θα πρέπει να αρχίσουν να κερδίζουμε και πάλι, μετά από τις δυο ήττες που είχαμε. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι σίγουρα, όμως είμαστε έτοιμοι για αυτό.

Το κλειδί σε αυτή την αναμέτρηση για εμένα θα είναι η επίθεση. Η Φενέρμπαχτσε κάνει αλλαγές στην άμυνά της και θα πρέπει να κάνουμε επιθέσεις χωρίς να κάνουμε λάθη. Η απόδοσή μας θα είναι το κλειδί».

Για τον Όσμαν: «Ο Όσμαν προπονήθηκε χθες και ελπίζω πως αν σήμερα δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην προπόνηση, θα είναι στο γήπεδο αύριο».