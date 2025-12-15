Μπούκερ για το φάουλ σε Λεμπρόν: «Ψέματα, δεν τον χτύπησα στον καρπό»

Ο Ντέβιν Μπούκερ στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στη φάση που ουσιαστικά έκρινε το παιχνίδι των Λέικερς με τους Σανς.

Οι διαιτητές 12,2" πριν το τέλος του ματς χρέωσαν φάουλ τον σούπερ σταρ της ομάδας του Φοίνιξ πάνω στον Λεμπρόν Τζέιμς στην προσπάθεια για τρεις, με τους Λέικερς να φεύγουν με τη νίκη με το 116-114.

Ο Μπούκερ στις δηλώσεις του άφησε αιχμές προς τους διαιτητές για την απόφασή τους και στάθηκε σε μία φάση νωρίτερα, όταν ο Λεμπρόν είχε επαφή με τον Ντίλον Μπρουκς σε τρίποντο και δεν δόθηκε κάποια παράβαση.

«Πρέπει να ξαναδώ τους κανόνες. Πάντα μου έλεγαν πως το χέρι είναι μέρος της μπάλας. Το εξέτασαν, το είδαν. Μου είπαν ότι χτύπησα τον καρπό του Λεμπρόν, αλλά είναι ψέματα. Το είδα και μόνος μου. Τώρα όμως τελείωσε, δεν έπρεπε να ήμουν κοντά στη φάση για να κάνω φάουλ. Πάντως και ο Λεμπρόν στην αμέσως προηγούμενη φάση είχε επαφή με τον Μπρουκς στο δικό του τρίποντο», ανέφερε ο Μπούκερ.