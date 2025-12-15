«Εκτός διεκδίκησης Γιάννη Σπερς, Ρόκετς και Θάντερ»

Κι όμως υπάρχουν ομάδες που δεν ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ποιες είναι αυτές; Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, Σπερς, Ρόκετς και Θάντερ δεν επιθυμούν την ανταλλαγή του Έλληνα άσου και θα μείνουν εκτός κόλπου στη διαφαινόμενη αποχώρηση του Γιάννη από τους Μπακς.

«Υπάρχει η αίσθηση ότι το Σαν Αντόνιο, το Χιούστον, όπως και η Οκλαχόμα δεν σχεδιάζουν να μπουν στη διεκδίκηση του Αντετοκούνμπο, ακόμη και αν οι Μπακς αποφασίσουν τελικά να εξετάσουν προτάσεις για ανταλλαγή του μέσα στη σεζόν. Οι τρεις αυτές ομάδες θα μείνουν πιστές στο πλάνο που έχουν και τους αρέσει όπως εξελίσσεται», ανάφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός δημοσιογράφος.