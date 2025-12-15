Τα αποτελέσματα του NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς, απόδραση για τους Λέικερς

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν η αγχωτική νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς στην έδρα των Φοίνιξ Σανς, με τους «Λιμνάνθρωπους» να χάνουν προβάδισμα 20 πόντων γλιτώνοντας το κάζο στο φινάλε.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ιντιάνα Πέισερς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 89-108
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Σάρλοτ Χόρνετς 111-119
Ατλάντα Χοκς - Φιλαδέλφεια 76ερς 120-117
Μπρούκλιν Νετς - Μιλγουόκι Μπακς 127-82
Σικάγο Μπουλς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 104-114
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Σακραμέντο Κινγκς 117-103
Φοίνιξ Σανς - Λος Άντζελες Λέικερς 114-116
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 136-131