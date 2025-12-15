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Τα αποτελέσματα του NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς, απόδραση για τους Λέικερς

Μπάσκετ
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Οκτώ αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς να γνωρίζουν βαριά ήττα στην έδρα των Μπρούκλιν Νετς, χωρίς να έχουν στην διάθεσή τους τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν η αγχωτική νίκη των Λος Άντζελες Λέικερς στην έδρα των Φοίνιξ Σανς, με τους «Λιμνάνθρωπους» να χάνουν προβάδισμα 20 πόντων γλιτώνοντας το κάζο στο φινάλε.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ιντιάνα Πέισερς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 89-108
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Σάρλοτ Χόρνετς 111-119
Ατλάντα Χοκς - Φιλαδέλφεια 76ερς 120-117
Μπρούκλιν Νετς - Μιλγουόκι Μπακς 127-82
Σικάγο Μπουλς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 104-114
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Σακραμέντο Κινγκς 117-103
Φοίνιξ Σανς - Λος Άντζελες Λέικερς 114-116
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 136-131

Τα αποτελέσματα του NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς, απόδραση για τους Λέικερς