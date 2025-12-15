Τα αποτελέσματα του NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς, απόδραση για τους Λέικερς

Οκτώ αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Μιλγουόκι Μπακς να γνωρίζουν βαριά ήττα στην έδρα των Μπρούκλιν Νετς, χωρίς να έχουν στην διάθεσή τους τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο.