Περίπατος των Τίμπεργουλβς κόντρα στους Κινγκς

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς με επιβλητική εμφάνιση έκαμψαν την αντίσταση των Σακραμέντο Κινγκς επικρατώντας με 117-103.

Οι γηπεδούχοι δεν μπήκαν καλά στην αναμέτρηση επιτρέποντας στους Κινγκς να προηγηθούν με 20-27 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως η συνέχεια ανήκε στους Τίμπεργουλβς, που κυριάρχησαν στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Οι «Λύκοι» ήταν καταιγιστικοί από το δεύτερο δωδεκάλεπτο και μετά, ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και στο φινάλε έφτασαν με άνεση στη νίκη, που βελτιώνει το ρεκόρ τους στο 17-9.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζούλιους Ραντλ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ράσελ Ουέστμπρουκ με 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης