Oι Πέλικανς έφυγαν με μεγάλο διπλό από το Σικάγο

Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς άλωσαν την έδρα των Σικάγο Μπουλς με 104-114, πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη.

Οι «Πελεκάνοι» που έχουν το χειρότερο ρεκόρ στην δυτική περιφέρεια, έκαναν εξαιρετικό δεύτερο και τέταρτο δωδεκάλεπτο, για να φύγουν με το διπλό από την έδρα των Μπουλς.

Οι «Ταύροι» από την πλευρά τους βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, αφού γνώρισαν ακόμη μια ήττα και πλέον έχουν κατρακυλήσει στο 10-15, βγαίνοντας ακόμη και από τις θέσεις που οδηγούν στο play in tournament.

O Τρέι Μέρφι με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, ενώ για τους Μπουλς ξεχώρισε ο Κόμπι Ουάιτ, που είχε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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