Βαριά ήττα για τους Μπακς στο Μπρούκλιν

Οι Μιλγουόκι Μπακς έδωσαν συνέχεια στις κάκιστες εμφανίσεις τους, χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο γνωρίζοντας την ήττα από τους Μπρούκλιν Νετς με το βαρύ 127-82

Τα «Ελάφια» δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικοί σε κανένα σημείο του αγώνα, αφού οι Νετς μπήκαν με ορμή και προηγήθηκαν με 37-25 στην λήξη της πρώτης περιόδου και πήγαν με προβάδισμα 17 πόντων στο ημίχρονο (65-48).

Η κυριαρχία των γηπεδούχων συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος, με τους Νετς να κάνουν επί μέρους 34-23 στην τρίτη περίοδο, για να εκτοξεύσουν την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους «καθαρίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη.

Οι Μπακς κατέρρευσαν πλήρως στην τέταρτη περίοδο, όπου σημείωσαν μόλις 11 πόντους, γνωρίζοντας μια ταπεινωτική ήττα στη Νέα Υόρκη.

Έτσι, οι Μπακς έπεσαν στο 11-16 και έχασαν ακόμη περισσότερο έδαφος στην μάχη για την post season, αφού βρίσκονται οριακά εντός play in tournament στην 10η θέση της ανατολικής περιφέρειας.

O Έγκορ Ντέμιν με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μπρούκλιν Νετς με τον Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ να ξεχωρίζει για τους Μπακς έχοντας 20 πόντους.

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