Οι Χόρνετς σόκαραν τους Καβαλίερς - Επιτέλους νίκη για τους Ουίζαρντς

Οι Σάρλοτ Χόρνετς πανηγύρισαν τεράστια νίκη στην έδρα των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 111-119 στην παράταση, ενώ οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς έστησαν πάρτι απέναντι στους Πέισερς (89-108).

Στο Κλίβελαντ, οι Καβαλίερς έπεσαν θύμα έκπληξης, αφού οι Σάρλοτ Χόρνετς με τρομερή εμφάνιση έκαμψαν την αντίσταση των γηπεδούχων στην παράταση, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπράντον Μίλερ.

Ο νεαρός φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 25 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τον Ντάριους Γκάρλαντ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς με 26 πόντους και 9 ασίστ.

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Στην Ιντιανάπολις, οι Πέισερς έδωσαν συνέχεια στις κάκιστες εμφανίσεις επιτρέποντας στους ουραγούς της ανατολικής περιφέρειας, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς να πανηγυρίσουν μόλις την τέταρτη νίκη τους στην σεζόν.

Ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ με 23 πόντους και 14 ριμπάουντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών, ενώ για τους Πέισερς το «πάλεψε» ο Αϊζέια Τζάκσον που είχε 11 πόντους και 12 ριμπάουντ.

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