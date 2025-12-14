Ορεξάτος ο Μόρις: Πήγε στο ΣΕΦ για προπόνηση

Ο Μόντε Μόρις ήρθε στην Ελλάδα ορεξάτος και αμέσως έπιασε δουλειά, με τον Αμερικανό γκαρντ να πηγαίνει στο ΣΕΦ για προπόνηση.

Ο Μόντε Μόρις έφτασε το πρωί της Κυριακής στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό γκαρντ να έρχεται ορεξάτος για δουλειά.

«Ο Μόρις ήρθε το πρωί, πήγε κατευθείαν για εξετάσεις και το απόγευμα ρώτησε αν θα πάνε οι προπονητές στο γήπεδο, γιατί ήθελε να πάει να σουτάρει, παρά το τζετ λακ, γιατί είχε ένα κουραστικό ταξίδι από το Ντιτρόιτ μέσω Νέας Υόρκης», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το ματς του Ολυμπιακού με το Περιστέρι και ο Μόντε Μόρις το είπε και το έκανε.

Ο 30χρονος γκαρντ μέσω ενός story στο instagram έδειξε πως δεν... κρατιέται, με τον Αμερικανό να πηγαίνει στο ΣΕΦ για προπόνηση και σουτ.