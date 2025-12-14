Ασταμάτητη με Πασκουάλ: Πέρασε εύκολα από την Μανρέσα η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει το αήττητο σερί της με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ να περνά άνετα από την Μανρέσα (62-89). Κορυφαίος ο Μπριθουέλα με 22 πόντους, πέμπτη συνεχόμενη νίκη για τους Μπλαουγκράνα.

Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα το τελευταίο διάστημα. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ πέρασε εύκολα από την Μανρέσα, επικρατώντας με 89-62 για την 10η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, σημειώνοντας την 5η διαδοχική νίκη της.

Πλέον οι «Μπλαουγκράνα» ανέβηκαν στο 6-4 και συνεχίζουν την αναρρίχηση στην βαθμολογία, με την Μανρέσα να πέφτει στο 3-7.

Ο Ντάριο Μπριθουέλα ήταν πρώτος σκόρερ για τοους νικητές, με τον Ισπανό γκαρντ να μετρά 22 πόντους με 4 ασίστ, με τον Πάντερ να προσθέτει 13 πόντους. Διψήφιος και ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ, πληθωρική εμφάνιση του Σατοράνσκι με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Ρέγιες σημείωσε 16 πόντους με 3 ασίστ, με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Γκραντ Γκόλντεν να μετρά 10 πόντους.

Η Μπαρτσελόνα στρέφει πλέον την προσοχή της στο εκτός έδρας ματς με την Παρί (10:00, 16/12) για την 16η αγωνιστική της Euroleague.