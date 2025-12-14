Πληθωρικός Αβδάλας στη νέα νίκη του Βιρτζίνια Τεκ (vid)

Το Βιρτζίνια Τεκ κέρδισε άνετα το Μέριλαντ Ίστερν με 82-53, με τον Νεοκλή Αβδάλα να κάνει ακόμα μια καλή εμφάνιση την τρέχουσα σεζόν.
Ο Έλληνας άσος αγωνίστηκε 29 λεπτά και ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 16 πόντους (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/8 βολές). Παράλληλα μοίρασε 7 ασίστ και μάζεψε 2 ριμπάουντ, ενώ είχε και 3 κλεψίματα σε μια πληθωρική εμφάνιση.
Δείτε ένα φοβερό κάρφωμα του στον αιφνιδιασμό:
still driving in the fast lane 💨— Virginia Tech Men's Basketball (@HokiesMBB) December 14, 2025
📺 ACCNX pic.twitter.com/Yr8bBap7WL