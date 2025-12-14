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Πήρε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Αθηναϊκός με MVP την «διπλή» Πρινς

Μπάσκετ
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Ο Αθηναϊκός πήρε το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, επικρατώντας με 79-70 για την 9η αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Συνεχίζει στο κυνήγι του Παναθηναϊκού η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, που είχε κορυφαία την Πρινς (27π. 15ρ.).

Ο Αθηναϊκός με πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο πήρε το ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 79-70. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου έμεινε μόνη δεύτερη και συνεχίζει στο κυνήγι του αήττητου Παναθηναϊκού, την ώρα που οι «ερυθρόλευκες» έπεσαν στο 7-2,

Η Αλέξις Πρινς ήταν η κορυφαία για τις νικήτριες μετρώντας 27 πόντους και 15 ριμπάουντ, με τον Χρίστοβα να προσθέτει 14 πόντους. Η Τζόνσον ξεχώρισε από τον Ολυμπιακό με 18 πόντους, με την Χριστινάκη να προσθέτει 12 πόντους. 

Αθηναϊκός Qualco-Ολυμπιακός 79-70
Διαιτητές: Ζακεστίδης-Ζιώγας-Καραπαπάς
Δεκάλεπτα: 20-19, 33-33, 59-48, 79-70
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα, Τσινέκε 10, Σταμάτη, Γουίντερμπεν, Παυλοπούλου 5(1), Λούκα 6, Τάντιτς 10, Πρινς 27(4), Παρκς 7(1), Χρίστοβα 14.
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 6(2), Γούλφολκ 17(2), Καρλάφτη 4, Κριβάσεβιτς 3(1), Χριστινάκη 12(1), Κολλάτου 2, Τζόνσον 18, Ράμπερ 8.

Η βαθμολογία

1) Παναθηναϊκός         18     815-583     232
2) Αθηναϊκός Qualco   17     730-523     207
3) Ολυμπιακός   16     767-648     119
4) Πανσερραϊκός         14     618-598     20
5) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας   14     654-667     -13
6) ΠΑΣ Γιάννινα  14     618-663     -45
7) Πρωτέας Βούλας     14     724-778     -54
8) Παναθλητικός          12     628-702     -74
9) ΠΑΟΚ     11     650-756     -106
10) Αμύντας        10     595-698     -103
11) Ανόρθωση Βόλου  10     578-761     -183

Η επόμενη αγωνιστική (11η, 20/12)
ΠΑΟΚ-Αμύντας
Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός
Ανόρθωση Βόλου-Αθηναϊκός Qualco
Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα
Παναθλητικός-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας
Ρεπό: Πρωτέας Βούλας

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

Πήρε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Αθηναϊκός με MVP την «διπλή» Πρινς