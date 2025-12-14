Πήρε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Αθηναϊκός με MVP την «διπλή» Πρινς

Ο Αθηναϊκός πήρε το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, επικρατώντας με 79-70 για την 9η αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Συνεχίζει στο κυνήγι του Παναθηναϊκού η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου, που είχε κορυφαία την Πρινς (27π. 15ρ.).

Ο Αθηναϊκός με πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο πήρε το ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 79-70. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου έμεινε μόνη δεύτερη και συνεχίζει στο κυνήγι του αήττητου Παναθηναϊκού, την ώρα που οι «ερυθρόλευκες» έπεσαν στο 7-2,

Η Αλέξις Πρινς ήταν η κορυφαία για τις νικήτριες μετρώντας 27 πόντους και 15 ριμπάουντ, με τον Χρίστοβα να προσθέτει 14 πόντους. Η Τζόνσον ξεχώρισε από τον Ολυμπιακό με 18 πόντους, με την Χριστινάκη να προσθέτει 12 πόντους.

Αθηναϊκός Qualco-Ολυμπιακός 79-70

Διαιτητές: Ζακεστίδης-Ζιώγας-Καραπαπάς

Δεκάλεπτα: 20-19, 33-33, 59-48, 79-70

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα, Τσινέκε 10, Σταμάτη, Γουίντερμπεν, Παυλοπούλου 5(1), Λούκα 6, Τάντιτς 10, Πρινς 27(4), Παρκς 7(1), Χρίστοβα 14.

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 6(2), Γούλφολκ 17(2), Καρλάφτη 4, Κριβάσεβιτς 3(1), Χριστινάκη 12(1), Κολλάτου 2, Τζόνσον 18, Ράμπερ 8.

Η βαθμολογία

1) Παναθηναϊκός 18 815-583 232

2) Αθηναϊκός Qualco 17 730-523 207

3) Ολυμπιακός 16 767-648 119

4) Πανσερραϊκός 14 618-598 20

5) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 14 654-667 -13

6) ΠΑΣ Γιάννινα 14 618-663 -45

7) Πρωτέας Βούλας 14 724-778 -54

8) Παναθλητικός 12 628-702 -74

9) ΠΑΟΚ 11 650-756 -106

10) Αμύντας 10 595-698 -103

11) Ανόρθωση Βόλου 10 578-761 -183

Η επόμενη αγωνιστική (11η, 20/12)

ΠΑΟΚ-Αμύντας

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός

Ανόρθωση Βόλου-Αθηναϊκός Qualco

Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα

Παναθλητικός-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

Ρεπό: Πρωτέας Βούλας

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης