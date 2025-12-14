Δαμουλάκη στο SDNA: «Το να γυρίζεις από το -15 δείχνει ότι έχεις χαρακτήρα!»

Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίσει σε έναν αγώνα μπάσκετ μια παίκτρια χωρίς πόντους; Η Γεωργία Δαμουλάκη το έκανε στην τεράστια νίκη της Νέας Ιωνίας επί του ΠΑΟΚ και μετά το φινάλε μίλησε στο SDNA για τον χαρακτήρα που έδειξε η νεοφώτιστη ομάδα.

Τι κι αν βρέθηκε ακόμα και στο -15 από τον ΠΑΟΚ στο κλειστό της Ζωφριάς; Η εκπληκτική Νέα Ιωνία έβγαλε τρομερή αντίδραση, γύρισε το ματς στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να πάρει μια επική νίκη με 83-79, συνεχίζοντας την πορεία της προς ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Με μια πρώτη ματιά στην στατιστική, ξεχωρίζουν οι Μάνις (21π. - 9ρ.), Γκριγκς (19π. - 4ασ. - 4κλ.) και Κλαρκ (14π. - 12ρ.). Αυτές «κουβάλησαν» την ομάδα τους επιθετικά και την οδήγησαν στην σπουδαία ανατροπή, κόντρα σε έναν πολύ καλό αντίπαλο.

Όμως πιθανότατα η νίκη αυτή δεν θα μπορούσε να έρθει, εάν δεν έκανε αυτή την πληθωρική εμφάνιση η Γεωργία Δαμουλάκη, που έμεινε στο παρκέ για 21:12 λεπτά και ήταν πρωταγωνίστρια για τις γηπεδούχες. Μπορεί να πέτυχε μόλις έναν πόντο, με 1/2 βολές στο τελευταίο λεπτό, όμως η αντεπίθεση της Νέας Ιωνίας ξεκίνησε από την ίδια. Με την πίεση που έβαλε στην άμυνα και την εκπληκτική δημιουργία της.

Μέτρησε 8 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα για μόλις 1 λάθος, διάβασε κάθε μις-ματς στο παρκέ, «έφτιαξε» πολύ περισσότερους πόντους από αυτούς που αποτυπώνει η στατιστική και παράλληλα κέρδισε πάρα πολλές μπάλες με τα ντουμπλαρίσματα και τις σωστές τοποθετήσεις στην άμυνα.

Η νεαρή γκαρντ υπενθύμισε σε όλους ότι μπορείς να κρίνεις έναν αγώνα ακόμα και χωρίς πόντους, ενώ μετά το φινάλε μίλησε στο SDNA και στάθηκε στον χαρακτήρα που έβγαλε η ομάδα της αλλά και την αλλαγή νοοτροπίας στο ημίχρονο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ δύσκολο, γιατί πρόκειται για μια αξιόλογη και καλά δουλεμένη ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε αρκετά νωθρές, δεν είχαμε καλό ρυθμό και η άμυνά μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε, με αποτέλεσμα να δεχθούμε πολλούς πόντους.

Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε το mindset μας και είπαμε ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από την άμυνα. Μπήκαμε πιο δυναμικά, πιέσαμε την μπάλα, κλέψαμε κατοχές και έτσι βρήκαμε πιο εύκολα καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο. Παίξαμε με περισσότερη ηρεμία, πιστέψαμε στους εαυτούς μας και η μία στην άλλη.

Το να γυρίζεις ένα παιχνίδι από το -15 δείχνει ότι αυτή η ομάδα έχει χαρακτήρα, μέταλλο και ποιότητα. Δεν τα παρατήσαμε σε κανένα σημείο και καταφέραμε να πάρουμε μια πολύ σημαντική νίκη που μας δίνει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια».