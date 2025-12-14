Τα καλύτερα από την άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού στο Περιστέρι (vid)

Δείτε τα καλύτερα από την εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στο Περιστέρι για την 10η αγωνιστική της GBL.

Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν σίφουνας από το Περιστέρι, έβγαλε αντίδραση μετά την βαριά ήττα στην Μπαρτσελόνα, επικρατώντας της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου με 105-62.

Ο Σάσα Βεζένκοφ «ξεμπούκωσε» με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ, με 10/11 δίποντα, ενώ πολύ καλός ήταν και ο Πίτερς μα 15 πόντους και 6 ριμπάουντ. Εμφάνιση ρεκόρ από τον Ουόκαπ με 16 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Νίκολς ήταν πρώτος σκόρερ με 13 πόντους, με τους Αμπερκρόμπι και Καρντένας να προσθέτουν από 10 πόντους έκαστος.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης: