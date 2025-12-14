Μπαρτζώκας: «Ήμασταν σοβαροί για 40 λεπτά, επιτομή του πλέιμεϊκερ ο Ουόκαπ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη διάρκεια που έδειξε ο Ολυμπιακός στην ευρεία νίκη επί του Περιστερίου (62-105).

Στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο κόουτς του Ολυμπιακού ανέφερε:

«Κάναμε μια σοβαρή εμφάνιση και οι αιτίες είναι δύο. Σεβόμαστε το Περιστέρι γιατί έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και είναι τέταρτο στη βαθμολογία. Δείξαμε ότι δεν μπήκαμε για περίπατο. Ο άλλος λόγος είναι ότι δεν παίξαμε καλά και χάσαμε στην Μπαρτσελόνα. Είμαστε ευχαριστημένοι με την εμφάνιση και τη νίκη, ήμασταν σοβαροί για 40 λεπτά».

Για τον Ουόκαπ και τις 15 ασίστ του: «Ο Τόμας είναι η επιτομή του πλέιμεϊκερ. Αν δείτε πώς κατεύθυνε το παιχνίδι και πως τους έβαζε όλους μέσα στο παιχνίδι και την άμυνα που έκανε. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό για 90 λεπτά. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς».

Για το ρεκόρ συμμετοχών στον πάγκο του Ολυμπιακού και ότι ισοφάρισε τον Γιάννη Ιωαννίδη: «Είναι τρομερά τιμητικό, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε στο τέλος της θητείας μου στον Ολυμπιακό. Τότε μετράνε όλα, και οι τίτλοι».