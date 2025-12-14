Ουόκαπ: «Μη αποδεκτή η εμφάνιση με την Μπαρτσελόνα - Να παίζουμε έτσι για να έχουμε επιτυχημένη σεζόν»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στο Περιστέρι Betsson, ο Τόμας Ουόκαπ τόνισε πως τέτοιες εμφανίσεις χρειάζονται οι «ερυθρόλευκοι» για να έχουν επιτυχημένη σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

Για τις 16 ασίστ του: «Είναι τρομερό. Γενικά μοιράσαμε πολύ καλά την μπάλα απόψε. Μέχρι τώρα στη σεζόν δεν το κάναμε καλά, αλλά κάναμε τρομερή δουλειά σήμερα στο να επιστρέψουμε στον εαυτό μας, να μοιράσουμε την μπάλα. Είδατε πόσο ρυθμό είχαμε».

Για το αν ήταν νευριασμένοι μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα: «Αν αυτή η ομάδα είχε εμφανιστεί κόντρα στην Μπαρτσελόνα θα είχαμε καλύτερη εικόνα. Ο τρόπος που παίξαμε δεν είναι αποδεκτός για τα στάνταρ μας. Σήμερα ήταν ευκαιρία να επιστρέψουμε στο παρκέ, να έχουμε περηφάνια και να αποδείξουμε στους εαυτούς μας ποιοι είμαστε, ποιοι μπορούμε να είμαστε. Αν θέλουμε να έχουμε επιτυχημένη σεζόν, θα πρέπει να έχουμε τέτοιες εμφανίσεις».

Για το τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα ενόψει της «διαβολοβδομάδας»: «Το δείξαμε σήμερα στους εαυτούς μας. Να παίξουμε όπως σήμερα. Παίξαμε με ενέργεια, με physicality, παίξαμε ομαδικά, μοιράσαμε την μπάλα, παίξαμε σοβαρά για 40 λεπτά. Ακόμα και με τη διαφορά στους 30 ήμασταν πεινασμένοι, θέλαμε περισσότερα, βγάζαμε άμυνες, μοιράζαμε την μπάλα, κανείς δεν έπαιξε για τον εαυτό του. Αυτά δεν κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα και όχι μόνο την επόμενη, αλλά όλη τη σεζόν, αν θέλουμε να πετύχουμε θα πρέπει να κάνουμε τέτοιες εμφανίσεις και θα βελτιωθούμε βήμα-βήμα».

Για τον Μόντε Μόρις: «Τον συναντήσαμε σήμερα. Τρομερός τύπος. Του έστειλα μήνυμα, είναι ενθουσιασμένος που είναι εδώ, θέλει να μας βοηθήσει να κερδίσουμε. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα τον έχουμε στα αποδυτήρια και στο παρκέ μαζί μας».