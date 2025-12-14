Επέστρεψαν στις νίκες Πρωτέας Βούλας και Νέα Ιωνία

Στις νίκες επέστρεψαν ο Πρωτέας Βούλας και η Νέα Ιωνία εκμεταλλευόμενοι την έδρα τους στην 10η αγωνιστική της Α1 Γυναικών.

Ο Πρωτέας Βούλας επιβλήθηκε 78-70 του Παναθλητικού έχοντας για κορυφαία την Γιένσεν που τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 8/10 τρίποντα. Η Νέα Ιωνία κέρδισε με 83-78 τον ΠΑΟΚ ανατρέποντας το -11 του ημιχρόνου έχοντας πρώτες σκόρερ τις Μανίς και Γκριγκς με 21 και 19 πόντους αντίστοιχα. Πρωτέας Βούλας-Παναθλητικός 78-70

Διαιτητές: Ασημακάκη-Ξυλάς-Αλεξόπουλος Π.

Δεκάλεπτα: 19-16, 40-37, 55-53, 78-70

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 4, Ανδρικοπούλου 6(2), Σακελλαρίου 2, Μπόικο 7(1), Γιένσεν 26(8), Τουμπανιάρη, Μάλι 20(2), Ράιαν 13.

Παναθλητικός (Νανάκος): Κάρτερ 28(1), Μάντζου, Κοφινά 3(1), Βίγκα, Γεροστεργίου, Βασιλείου, Αλεξανδρή 2, Άνταμς 1, Γκέλντοφ 16, Σύρπα, Μόρις 20. ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας-ΠΑΟΚ 83-79

Διαιτητές: Τσάνταλη-Ραπτογιάννης-Μαρίγλη

Δεκάλεπτα: 16-28, 40-51, 63-59, 83-79

Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 1,Βιντσιλαίου Σ. 10(2), Καραγιάννη 2, Βιντσιλαίου Α. 9(1), Γκριγκς 19(5), Τσιανάκα, Φουράκη 5, Μανίς 21(2), Κλαρκ 14(1), Στογιανόφσκα 2.

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού 5, Γουίλιαμς 34(3), Γιαννούδη, Ράτζα 4, Μάρμπεϊ 15(4), Παπαϊωάννου 5, Γκρέισον 2, Μπάντου 14(2)