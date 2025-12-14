Απόψε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μπέβερλι!

Απόψε το βράδυ (20:45) αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Πάτρικ Μπέβερλι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ!

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται από σήμερα ο Πάτρικ Μπέβερλι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 37χρονος Αμερικανός γκαρντ έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα και έρχεται για να προσθέσει εμπειρία, ποιότητα και ακόμα περισσότερο χαρακτήρα στο σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς.

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έχει… ταράξει τα νερά στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη, ολοκληρώνοντας μία σπουδαία κίνηση. Τη Δευτέρα ο Μπέβερλι θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλo.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε μέσα στην εβδομάδα τους Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν και τώρα ενισχύει ακόμα περισσότερο την περιφέρειά του με τον πρώην NBAer. O Μπέβερλι, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά τον περασμένο Φεβρουάριο με την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη ξένου για τον πρώτο γύρο του ελληνικού πρωταθλήματος κι έτσι θα έχει δικαίωμα συμμετοχής άμεσα σε αυτό.