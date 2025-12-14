Άλεν και Ταϊρί εντυπωσίασαν στο διπλό του ΠΑΟΚ στο Μαρούσι!

Όσα έκαναν οι δύο νεαποκτηθέντες του ΠΑΟΚ στο διπλό στο Μαρούσι με 87-97.

Ιδανικό ήταν το ντεμπούτο των δύο νέων προσθηκών του ΠΑΟΚ, Τίμι Άλεν και Μπριν Ταϊρί, οι οποίοι έβαλαν φαρδιά-πλατιά την υπογραφή τους στη σπουδαία εκτός έδρας νίκη του «Δικεφάλου» επί του Αμαρουσίου με 87-97. Παρά το γεγονός ότι μετρούν μόλις λίγες προπονήσεις με τη νέα τους ομάδα, αμφότεροι έδειξαν από το πρώτο κιόλας παιχνίδι ότι διαθέτουν την ποιότητα και την προσωπικότητα για να προσφέρουν άμεσα στο σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς.

Ο Τίμι Άλεν πραγματοποίησε εξαιρετική πρώτη εμφάνιση με τα ασπρόμαυρα, αναδεικνυόμενος πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης για τον ΠΑΟΚ. Σε 21 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 17 πόντους με 5/10 σουτ εντός πεδιάς, δείχνοντας άνεση στο σκοράρισμα, σωστές τοποθετήσεις και καθαρό μυαλό στις αποφάσεις του. Ο Αμερικανός φόργουορντ έδωσε λύσεις τόσο στο ανοιχτό γήπεδο όσο και σε σετ επιθέσεις, αποτελώντας σταθερό σημείο αναφοράς στην επίθεση.

Εξίσου εντυπωσιακός ήταν και ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα κυρίως με την ενέργεια και την πολυδιάστατη προσφορά του. Ο γκαρντ του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους, έχοντας 3/4 τρίποντα, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 27 λεπτά συμμετοχής, αν και υπέπεσε σε 6 λάθη, στοιχείο αναμενόμενο για παίκτη που μόλις ενσωματώθηκε στην ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, η επιρροή του στο παιχνίδι ήταν καθοριστική, ειδικά σε κρίσιμα σημεία.

Με συνολικό ποσοστό 45% από τα 6,75 μ. (11/24), ο ΠΑΟΚ έδειξε επιθετική ισορροπία και βάθος, με τους δύο νεοφερμένους να προσθέτουν ποιότητα και αισιοδοξία ενόψει της συνέχειας. Το πρώτο δείγμα ήταν άκρως θετικό και αφήνει υποσχέσεις για ακόμα καλύτερες εμφανίσεις στο μέλλον.