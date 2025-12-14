Βαλένθια: Αναβλήθηκε ο αγώνας με την Σαραγόσα, ακολουθεί το ματς με τον Ολυμπιακό

Η Βαλένθια θα αντιμετώπιζε σήμερα την Σαραγόσα (14/12, 19:00), όμως όπως ανακοινώθηκε το ματς αναβλήθηκε λόγω του κόκκινου συναργεμού και των έντονων καιρικών φαινομένων. Θυμίζουμε πως για αυτό χθες (13/12) αναβλήθηκε και το Γκραν Κανάρια-Μπασκόνια.

Τώρα, η Βαλένθια έχει μπροστά της το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την Euroleague.

📰 Comunicado oficial



Cas 👉 Aplazamiento partidos 14 de diciembre



Tras la reunión del CECOPI de esta mañana, y manteniendo Ayuntamiento e instituciones sus indicaciones con respecto al partido de esta tarde, el Club ha solicitado a la acb el aplazamiento del encuentro.



Las… pic.twitter.com/8sxF2s6wNA