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Βαλένθια: Αναβλήθηκε ο αγώνας με την Σαραγόσα, ακολουθεί το ματς με τον Ολυμπιακό

Μπάσκετ
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Ο αγώνας ανάμεσα στην Βαλένθια και την Σαραγόσα ακυρώθηκε λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, με το ματς στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό να ακολουθεί για τις «Νυχτερίδες».

Η Βαλένθια θα αντιμετώπιζε σήμερα την Σαραγόσα (14/12, 19:00), όμως όπως ανακοινώθηκε το ματς αναβλήθηκε λόγω του κόκκινου συναργεμού και των έντονων καιρικών φαινομένων. Θυμίζουμε πως για αυτό χθες (13/12) αναβλήθηκε και το Γκραν Κανάρια-Μπασκόνια.

Τώρα, η Βαλένθια έχει μπροστά της το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την Euroleague.

Βαλένθια: Αναβλήθηκε ο αγώνας με την Σαραγόσα, ακολουθεί το ματς με τον Ολυμπιακό