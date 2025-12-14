Σάι: «Η κόντρα Θάντερ-Σπερς μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη στο ΝΒΑ»

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σε δηλώσεις του ανέφερε πως η κόντρα ανάμεσα στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Σαν Αντόνιο Σπερς θα μπορούσε να γίνει η μεγαλύτερη της λίγκας.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς κατάφεραν να επικρατήσουν απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στα ημιτελικά του ΝΒΑ Cup, και έτσι οι «Κεραυνοί» γνώρισαν την δεύτερή τους ήττα μέσα στη σεζόν.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Στις δηλώσεις του μετά το ματς, ρωτήθηκε για το αν θα μπορούσε η κόντρα ανάμεσα στους Θάντερ και τους Σπερς να γίνει η μεγαλύτερη στο ΝΒΑ και απάντησε πως υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να γίνει αυτό.

«Πιθανόν. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να γίνει αυτό. Παίζουν καλά, έχουν ταλέντο, παίζουν με τον σωστό τρόπο και παίζουν ωραίο μπάσκετ. Υπάρχουν πιθανότητες. Αλλά ξέρουμε πως τα πάντα μπορούν να συμβούν τα επόμενα χρόνια» απάντησε ο νεαρός αστέρας.

Θυμίζουμε πως φέτος ο Σάι μετά από 24 παιχνίδια έχει κατά μέσο όρο 32,6 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ σε 33,5 λεπτά στο παρκέ.