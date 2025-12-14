Τζόουνς: «Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζει ο Άρης Betsson, όχι το τι κάνει ο Μπράις»

Ο Μπράις Τζόουνς αναδείχθηκε ο MVP στο σπουδαίο διπλό του Άρη Betsson στο Ιβανώφειο κόντρα στον Ηρακλή (80-82), με τον Αμερικανό να δίνει συνέχεια στις πολύ καλές του εμφανίσεις.

Λίγες ημέρες μετά το νταμπλ-νταμπλ που σημείωσε κόντρα στη Βενέτσια για το Eurocup (90-86), ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ξανά ουσιαστικός και απολαυστικός. Τελείωσε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 26 πόντους και εξαιρετικά ποσοστά (9/11διπ., 1/1τρ., 5/5β.), ενώ γέμισε την στατιστική του με 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ και κέρδισε 7 φάουλ.

Σε πολλές περιπτώσεις ήταν αυτός που κουβαλούσε τον Άρη επιθετικά, στο τέλος αποδείχθηκε καθοριστικός και στις δηλώσεις του και στο SDNA.gr αναγνωρίζει πως πραγματοποίησε μια πολύ καλή προσωπική εμφάνιση, όμως ο τονίζει πως πρώτα έρχεται η ομάδα και το πιο σημαντικό είναι η νίκη.

Για το παιχνίδι σχολίασε αρχικά: «Δείξαμε ανθεκτικότητα, ο Ηρακλής απαντούσε σε ό,τι κάναμε και ο κόσμος ήταν διαρκώς μέσα στο παιχνίδι. Το γήπεδο είχε πολλή ενέργεια και το κλίμα αυτό μας βοήθησε, γιατί μας έδωσε την ώθηση και το κίνητρο που θέλαμε. Είχαμε υπομονή και ήμασταν αφοσιωμένοι από την αρχή μέχρι το τέλος και πήραμε μια σπουδαία νίκη. Το μομέντουμ ήταν υπέρ μας και ήμουν σίγουρος για το αποτέλεσμα».

Για τη δική του απόδοση και τον ρόλο του στην ομάδα: «Δεν έχω μιλήσει με τον κόουτς για να αναβαθμίσω τον ρόλο μου. Προσπαθώ να έχω διαφορετική προσέγγιση για το πώς μπορώ να ηγηθώ της ομάδας. Προσπαθώ να το κάνω μέσα από το να μιλάω στους συμπαίκτες μου στη διάρκεια του αγώνα. Έχω αλλάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι μου. Κάνω το καλύτερο δυνατό και βάζω νέες προκλήσεις στον εαυτό μου για να πετύχω περισσότερα. Γνωρίζω πως είναι κομβική η θέση μου, προσπαθώ να θυσιάζω τον εαυτό μου και ελπίζω πως οι συμπαίκτες μου θα ακολουθήσουν.

Βάζω την ομάδα πάνω από τον εαυτό μου. Είμαι περήφανος για το πώς δουλεύω. Θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει οποιοσδήποτε, τώρα έτυχε να είμαι εγώ. Ήταν μια ομαδική νίκη, ο Νουά και ο Κουλμπόκα έβαλαν μεγάλα σουτ. Κάναμε πολύ καλή δουλειά όλοι μαζί. Είμαι περήφανος που βρίσκουμε τον τρόπο να προχωράμε και τις λύσεις που χρειάζεται. Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και το πιο σημαντικό είναι να κερδίζει ο Άρης, όχι το τι κάνει ο Μπράις. Τα νούμερά μου δε με ενδιαφέρουν τόσο, όσο η νίκη».

Για το ματς με το Αμβούργο στη Γερμανία την Τετάρτη και το γεγονός πως η γερμανική ομάδα είναι στο 0-10: «Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα παιχνίδια γιατί αυτές οι ομάδες είναι σαν ένα πληγωμένο ζώο και κάνουν ότι μπορούν για να επιβιώσουν και να πάρουν μία νίκη. Αν πάμε χωρίς συγκέντρωση θα είναι δύσκολο για εμάς. Στο Eurocup δεν πρέπει να παίρνεις κανένα παιχνίδι ως δεδομένο ούτε μπορείς να υποτιμήσεις κάποια ομάδα. Πρέπει να μπούμε στο ματς πλήρως αφοσιωμένοι και να κάνουμε το καλύτερό μας παιχνίδι γιατί ο αντίπαλος δεν έχει να χάσει τίποτα και παίζει χωρίς πίεση. Πρέπει να είμαστε πνευματικά και σωματικά δυνατοί και αν παρουσιαστούμε όπως πρέπει έχουμε πολλές πιθανότητες να πάρουμε τη νίκη».