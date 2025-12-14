Νίκολς: «Ενθουσιασμένος που θα παίξω στον Κολοσσό και σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα»

Ο Ντέιβιντ Νίκολς μαζί με τον Τέβιν Μακ είναι τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Κολοσσού και ο πρώτος μοιράστηκε τις πρώτες του σκέψεις για το νέο βήμα στην καριέρα του.

Ερχόμενος από την ομάδα της Σαμπάχ και το Αζερμπαϊτζάν, ο 29χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ τόνισε τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία του για να ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις με τους Ροδίτες.

Αναλυτικά οι πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο σάιτ του Κολοσσού:

«Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με αυτή την παρέα παικτών. Όπως επίσης με το να αγωνιστώ σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα. Η ελληνική λίγκα είναι μέσα στις τρεις καλύτερες της Ευρώπης. Ανυπομονώ να αγωνιστώ για τον κόσμο της ομάδας στο πρώτο μου εντός έδρας παιχνίδι».