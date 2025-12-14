Ο Μπαρτζώκας «πιάνει» τον Ιωαννίδη στην κορυφή των συμμετοχών στον πάγκο του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ετοιμάζεται να γράψει για μία ακόμη φορά ιστορία στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ο Έλληνας τεχνικός στο σημερινό παιχνίδι στο Περιστέρι (14/12, 16:00) θα κοουτσάρει για 208η φορά τον Ολυμπιακό στο ελληνικό πρωτάθλημα και έτσι θα φτάσει στην κορυφή της ιστορικής λίστας, από καταβολής Α’ Εθνικής, τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη.

Υπενθυμίζεται πως στις 14 Νοεμβρίου, ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» είχε πιάσει στις 205 συμμετοχές τον Φαίδωνα Ματθαίου.

Παράλληλα, για το Περιστέρι, ο Βασίλης Μουράτος μπορεί να μπει στη 15άδα των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Ο Έλληνας γκαρντ έχει 866 ασίστ, χρειάζεται τρεις για να φτάσει και τέσσερις για να προσπεράσει τον Μανώλη Παπαμακάριο.