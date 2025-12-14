Νουά: «Δείξαμε χαρακτήρα με τον Ηρακλή - Θέλουμε να κερδίσουμε τα πάντα»

Ο Αμίν Νουά ήταν κομβικός στη νίκη του Άρη επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο (80-82) πετυχαίνοντας δύο κρίσιμα τρίποντα στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ των «κιτρινόμαυρων», ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 17 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 1 ασίστ, όντας ο δεύτερος κορυφαίος μετά τον Μπράις Τζόουνς, μίλησε στο SDNA και στάθηκε τόσο στην αναμέτρηση, αλλά και τους στόχους που έχει ο Άρης.

Για τη δική του εμφάνιση και τη νίκη επί του Ηρακλή: «Έκανα ένα καλό παιχνίδι, άλλα ήταν ομαδική προσπάθεια. Ξέραμε πως θα ήταν δύσκολο ματς, σε μια σκληρή έδρα με παθιασμένο κοινό. Δείξαμε χαρακτήρα, δείξαμε πως είμαστε σκληροί και πως μπορούμε να κερδίσουμε σε τέτοιες έδρες. Ήμασταν συνεπείς σε όλη την διάρκεια του αγώνα. Είμαι περήφανος για την ομάδα και τους συμπαίκτες μου και πιστεύω στη συνέχεια ότι θα έχουμε ανάλογα αποτελέσματα».

Για τις αρκετές λύσεις που διαθέτει ο Άρης: «Η ομάδα έχει ποιότητα, κάθε παίκτης είναι σημαντικός. Εγώ και ο Τζόουνς πήραμε τις ευθύνες και βάλαμε κάποια μεγάλα σουτ. Τώρα ήμασταν εμείς, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Αυτό περιμένω από την ομάδα μου, να κερδίζουμε. Πρέπει να δουλέψουμε κι άλλο, να έχουμε ενέργεια στο γήπεδο και να δείχνουμε πως μπορούμε να πάρουμε τέτοια αποτελέσματα».

Για τα λιγότερα ριμπάουντ από τον Ηρακλή (40-31): «Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Έχω κι εγώ την ευθύνη. Ίσως είναι μια αδυναμία μας. Πρέπει να είμαστε πιο επικεντρωμένοι σε αυτόν τον τομέα».

Για τους στόχους του αλλά και της ομάδας: «Ξέρω πως ξεκίνησε η σεζόν για την ομάδα. Αυτό έχει αλλάξει. Προσπαθήσαμε πολύ για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Έχουμε πάρει κρίσιμες νίκες στα τελευταία δυο ματς. Θέλουμε κι άλλο. Έχουμε δυο παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα, που πρέπει να κερδίσουμε. Έχω στόχους, όπως και η ομάδα. Θέλω να κερδίζω κάθε παιχνίδι. Πιστεύω πως μπορούμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό φέτος αν παίζουμε όπως πρέπει. Αν δεν έχεις στόχους στο μπάσκετ, όπως και στη ζωή, δεν πας πουθενά. Θέλουμε να κερδίσουμε τα πάντα».