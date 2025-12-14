Μόρις: «Ήρθα να πάρω νίκες και να το... διασκεδάσω, ο Μπαρτζώκας θέλει να κάνω το παιχνίδι μου»

Ο Μόντε Μόρις στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού, ανέφερε πως ήρθε για να πάρει νίκες και να το... διασκεδάσει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Νιώθω ωραία που είμαι εδώ. Ξέρω πως υπάρχει μπασκετική κουλτούρα εδώ, έχω εισπράξει ήδη πολλή αγάπη από τους φιλάθλους και τώρα θέλω να μπω στο γήπεδο και να παίξω δυνατά για την ομάδα».

Για το τι του είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για να τον πείσει να έρθει; «Ο κόουτς θέλει να παίξω το παιχνίδι μου, σε έναν παρόμοιο ρόλο με αυτόν που είχα στο Ντένβερ. Ένας floor general, να είμαι επιθετικός και να κάνω τους συμπαίκτες μου καλύτερους. Η δουλειά μου είναι να είμαι ανταγωνιστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ και να πάρω νίκες. Αυτό ήρθα να κάνω και να το διασκεδάσω».

Για το αν ήρθε έχοντας στο μυαλό του την επιστροφή στο ΝΒΑ το καλοκαίρι: «Μιλούσα στη μητέρα μου γι’ αυτό. Θέλω να απολαύσω την εμπειρία εδώ, μπορεί να μην σκεφτώ καν την επιστροφή στο ΝΒΑ. Τώρα είμαι συγκεντρωμένος στον Ολυμπιακό και θέλω να παρουσιάσω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Δεν σκέφτομαι το ΝΒΑ, θέλω να αποδώσω όπως μπορώ εδώ για τον Ολυμπιακό».

Για το αν μίλησε με κάποιους από τους παίκτες που έχουν εμπειρία από Ελλάδα προτού αποφασίσει να έρθει: «Μίλησα με τον Ναν, με τον Μήτρου-Λονγκ, με τον Χουάντσο, τον Σρέντερ… Όλοι μου είπαν πως θα λατρέψω το περιβάλλον εδώ. Μου αρέσει να παίζω για πολύ κόσμο, είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το νέο κεφάλαιο».

Για τον λόγο που επέλεξε τον Ολυμπιακό: «Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά όσον αφορά στο στυλ του παιχνιδιού, θεωρώ πως μου ταιριάζει καλύτερα ο Ολυμπιακός. Φοράει και τα ίδια χρώματα με αυτά που είχα στο λύκειο».

Για την προσαρμογή του και την υπόσχεση που δίνει προς τον κόσμο της ομάδας: «Θα μπω στην ομάδα λίγο αργότερα από τους υπόλοιπους παίκτες, οπότε θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να μάθω την ομάδα. Όμως θα με δείτε να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Θα παίζω όσο πιο σκληρά μπορώ κάθε βράδυ. Δεν θέλω να βάλω πίεση στον εαυτό μου. Υπάρχουν διαφορές με το ΝΒΑ, αλλά το παιχνίδι είναι το ίδιο. Θέλω να παίζω με χαμόγελο, να εμπλέξω τον κόσμο και να φέρουμε νίκες».