Στην Ελλάδα ο Μόντε Μόρις για τον Ολυμπιακό

Ο Αμερικανός γκαρντ «πάτησε» σε ελληνικό έδαφος το πρωί της Κυριακής (14/12), για να ενταχθεί στον Ολυμπιακό.

Οι Ερυθρόλευκοι έχουν ήδη ανακοινώσει την απόκτηση του Μόντε Μόρις, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής ο Αμερικανός γκαρντ αφίχθη στο "Ελ.Βενιζέλος" με πτήση από το Ντιτρόιτ, μέσω Νέας Υόρκης.

Ο Μόρις έρχεται στην Ελλάδα λίγες ημέρες πριν τη "διαβολοβδομάδα" του Ολυμπιακού στη Euroleague, με Βαλένθια και Βιλερμπάν στο ΣΕΦ.

Ο 30χρονος άσος αγωνίστηκε στο παρελθόν σε Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστος, Τίμπεργουλβς, Σανς και στους Πέισερς που ήταν ο τελευταίος σταθμός του, μετρώντας έξι συμμετοχές στις αρχές Νοεμβρίου, μετά από μεγάλο διάστημα που ήταν ελεύθερος. Σε αυτά τα (έξι) παιχνίδια μέτρησε 3 πόντους με 1,2 ρ. και 1,5 ασίστ σε 10,8 λεπτά συμμετοχής μ.ο. ανά ματς.