Πλήγμα για τους Καβαλίερς: Χάνουν για 2-4 εβδομάδες τον Μόμπλεϊ

Ο νεαρός φόργουορντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Έβαν Μόμπλεϊ υπέστη θλάση στη αριστερή γάμπα και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος του 2025.

Ο Μόμπλεϊ αντιμετώπισε ενοχλήσεις στην αναμέτρηση των Καβαλίερς με τους Oυίζαρντς και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε, έδειξαν ότι υπέστη θλάση στην αριστερή γάμπα.

Το ιατρικό τιμ των Καβαλίερς, ενημέρωσε ότι το διάστημα της απουσίας του 24χρονου φόργουορντ εκτιμάται στις 2-4 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι αναμένεται να μείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος του 2025.

Ο Μόμπλεϊ μέχρι στιγμής την φετινή σεζόν έχει παίξει σε 25 ματς των Καβαλίερς, μετρώντας 19.1 πόντους, 9.3 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ ανά αγώνα, μετρώντας 34.2 λεπτά συμμετοχής σε κάθε ματς.