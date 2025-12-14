Οι Νικς «καθάρισαν» τους Μάτζικ και έφυγαν για τελικό

Οι Νιου Γιορκ Νικς έκαμψαν την αντίσταση των Ορλάντο Μάτζικ στο Λας Βέγκας (132-120) και έγιναν οι πρώτοι φιναλίστ της φετινής έκδοσης του NBA Cup.

Οι Νεοϋορκέζοι μετά από πολλά χρόνια θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν έναν τίτλο, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στον τελικό του NBA Cup, όπου περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Θάντερ-Σπερς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Νικς μπήκαν μουδιασμένοι στην αναμέτρηση, επιτρέποντας στους Μάτζικ να προηγηθούν με 36-33 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στο δεύτερο δωδεκάλεπτο πάτησαν το... γκάζι.

Οι Νικς έκαναν επί μέρους 28-38 στη δεύτερη περίοδο και πήραν τα ηνία της αναμέτρησης, κλείνοντας το ημίχρονο στο +7 (64-71), με τους Νεοϋορκέζους έκτοτε να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του ημιτελικού.

Οι Μάτζικ, προσπάθησαν να μείνουν «ζωντανοί», δεν άφησαν την διαφορά να ξεφύγει, όμως δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις στην άμυνά τους, επιτρέποντας στους Νικς να διατηρούν σταθερά διαφορά... ασφαλείας μέχρι το φινάλε.

O Tζέιλεν Μπράνσον έγραψε μια ραψωδία με 40 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, οδηγώντας τους Νικς στον τελικό, με τον Πάολο Μπανκέρο να ξεχωρίζει για τους Μάτζικ, έχοντας 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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