Χέινς: «Νικς, Χιτ, Ουόριορς και Τίμπεργουλβς έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Γιάννη»

Στο περιθώριο των ημιτελικών του NBA Cup, ο insider της Λίγκας Κρις Χέινς, ρωτήθηκε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναφέροντας ότι για τον «Greek Freak» υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από Νικς, Ουόριορς, Χιτ και Τίμπεργουλβς.
Ο Κρις Χέινς, μάλιστα έκανε την πρόβλεψη ότι μέχρι την trade deadline, υπάρχει η πιθανότητα οι δρόμοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς να χωρίσουν.
«Δεδομένου ότι ο Γιάννης θα μείνει εκτός για ένα μήνα, αν οι Μπακς συνεχίσουν με ήττες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορώ να δω μια κατάσταση όπου ο Γιάννης θα επιστρέψει και ίσως είναι καλύτερο και για τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε διαφορετικούς δρόμους», ανέφερε ο Χέινς.
Chris Haynes on if Giannis will be traded by the deadline— NBA Courtside (@NBA__Courtside) December 13, 2025
“Given Giannis is out a month, if the Bucks falter during this period, I can see a situation where Giannis comes back and it might be best for both sides to move on.”
(Via @allthesmokeprod) pic.twitter.com/MMB26eiAI9