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Χέινς: «Νικς, Χιτ, Ουόριορς και Τίμπεργουλβς έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Γιάννη»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο απασχολεί έντονα τα αμερικανικά media με τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό του Έλληνα σούπερ σταρ να φουντώνουν.

Στο περιθώριο των ημιτελικών του NBA Cup, ο insider της Λίγκας Κρις Χέινς, ρωτήθηκε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναφέροντας ότι για τον «Greek Freak» υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από Νικς, Ουόριορς, Χιτ και Τίμπεργουλβς.

Ο Κρις Χέινς, μάλιστα έκανε την πρόβλεψη ότι μέχρι την trade deadline, υπάρχει η πιθανότητα οι δρόμοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς να χωρίσουν. 

«Δεδομένου ότι ο Γιάννης θα μείνει εκτός για ένα μήνα, αν οι Μπακς συνεχίσουν με ήττες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορώ να δω μια κατάσταση όπου ο Γιάννης θα επιστρέψει και ίσως είναι καλύτερο και για τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε διαφορετικούς δρόμους», ανέφερε ο Χέινς.

Χέινς: «Νικς, Χιτ, Ουόριορς και Τίμπεργουλβς έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Γιάννη»