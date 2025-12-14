Χέινς: «Νικς, Χιτ, Ουόριορς και Τίμπεργουλβς έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Γιάννη»

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο απασχολεί έντονα τα αμερικανικά media με τα σενάρια για τον επόμενο σταθμό του Έλληνα σούπερ σταρ να φουντώνουν.

Στο περιθώριο των ημιτελικών του NBA Cup, ο insider της Λίγκας Κρις Χέινς, ρωτήθηκε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναφέροντας ότι για τον «Greek Freak» υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από Νικς, Ουόριορς, Χιτ και Τίμπεργουλβς.

Chris Haynes says the Knicks, Heat, Warriors, Timberwolves have interest in Giannis



(Via @allthesmokeprod) pic.twitter.com/aXYDtGn6w0 — NBA Courtside (@NBA__Courtside) December 13, 2025

Ο Κρις Χέινς, μάλιστα έκανε την πρόβλεψη ότι μέχρι την trade deadline, υπάρχει η πιθανότητα οι δρόμοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς να χωρίσουν.

«Δεδομένου ότι ο Γιάννης θα μείνει εκτός για ένα μήνα, αν οι Μπακς συνεχίσουν με ήττες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορώ να δω μια κατάσταση όπου ο Γιάννης θα επιστρέψει και ίσως είναι καλύτερο και για τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε διαφορετικούς δρόμους», ανέφερε ο Χέινς.